СБУ оригінально «привітала» консульство РФ у Харкові з Днем Росії (фото)

Служба безпеки України розмістила перед російським консульством білборд про «кіборгів»

У Харкові СБУ розмістила банер біля консульства Росії, в якому нагадала про героїчну оборону Донецького аеропорту українськими «кіборгами». Таким чином в СБУ «привітали» диппредставництво країни-агресора з нагоди дня Росії, який відзначають 12 червня.

Фото банера опублікував телеграм-канал «Харьков 1654».

На білборді написали «Стримували фашистів» і перелічили, скільки часу тримали оборону від фашистів у Другій світовій війні європейські країни і скільки часу тривала оборона Донецького аеропорту від російських окупантів у 2014 році:

«Стримували фашистів: Данія – 6 годин; Нідерланди – 6 днів; Бельгія – 8 днів; Польща – 36 днів; Франція – 43 дні; Будинок Павлова (Сталінград) – 58 днів. Донецький аеропорт – 242 дні», – йдеться на банері.

Як відомо, 26 травня 2014 року окупанти на Донбасі здійснили спробу захопити Донецький аеропорт. Тоді українські військові у бою відстояли позиції, однак робота аеропорту була призупинена.

Після бою 26 травня ситуація навколо летовища залишалася доволі спокійною. Серйозні штурми стратегічного об’єкта розпочались вже після підписання Мінських домовленостей у вересні 2014 року.

Активні бої за Донецький аеропорт тривали з вересня 2014 року до 22 січня 2015 року і стали одними з найзапекліших і найтрагічніших в сучасній історії.

Особливо жорстокими були бої після початку нового, 2015 року. 13 січня, після декількох місяців обстрілів, була зруйнована вежа, де майорів український прапор. 21 січня 2015 року військовослужбовці ЗС України з боями вийшли з території терміналів, оскільки їхні позиції були зруйновані і прострілювалися прямою наводкою.

У різний час в аеропорту і прилеглих Пісках воювали бійці 95-ї та 79-ї десантних бригад, воїни 3-го кіровоградського полку спецпризначення і батальйону «Дніпро-1», артилеристи і танкісти 93-ї бригади, добровольці з ДУК «Правого сектору» і батальйону «ОУН», військові з інших частин.

Донецький аеропорт став своєрідним символом нескореності, його називали «українськими Фермопілами», а мужніх захисників летовища супротивник назвав «кіборгами».

До слова, глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що новий лідер РФ має схилити голову перед пам'ятником жертвам війни проти України.