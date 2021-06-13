Невідомі у Харкові підірвали банкомат
В результаті вибуху постраждалих осіб немає
У Харкові правоохоронці розслідують обставини підриву банкомату, що стався в ніч на неділю. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.
«Повідомлення про злочин надійшло до поліції близько 02:50. Під час огляду місця події поліцейські з’ясували, що невідомі особи здійснили підрив банкомату, розташованого у супермаркеті по проспекту Слави. Зловмисники використовували саморобний вибуховий пристрій, який помістили до відсіку для видачі грошей», – йдеться у повідомленні.
У поліції зазначили, що в результаті вибуху постраждалих осіб немає, а суму викрадених коштів ще встановлюють.
Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкціями статей передбачає до 12 років позбавлення волі.
Правоохоронці намагаються встановити та затримати осіб, причетних до злочину.
Нагадаємо, на проспекті Гагаріна у Харкові ввечері 8 червня стався вибух, внаслідок якого постраждали троє осіб. За інформацією поліції, зловмисник кинув гранату.
Як повідомлялося, 13 червня, вранці в місті Шиянь в Центральному Китаї прогримів вибух побутового газу. Вибух стався поблизу продовольчого ринку.