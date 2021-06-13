Невідомі у Харкові підірвали банкомат

Максимальне покарання згідно з санкціями статей передбачає до 12 років позбавлення волі

В результаті вибуху постраждалих осіб немає

У Харкові правоохоронці розслідують обставини підриву банкомату, що стався в ніч на неділю. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.

«Повідомлення про злочин надійшло до поліції близько 02:50. Під час огляду місця події поліцейські з’ясували, що невідомі особи здійснили підрив банкомату, розташованого у супермаркеті по проспекту Слави. Зловмисники використовували саморобний вибуховий пристрій, який помістили до відсіку для видачі грошей», – йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що в результаті вибуху постраждалих осіб немає, а суму викрадених коштів ще встановлюють.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкціями статей передбачає до 12 років позбавлення волі.

Правоохоронці намагаються встановити та затримати осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, на проспекті Гагаріна у Харкові ввечері 8 червня стався вибух, внаслідок якого постраждали троє осіб. За інформацією поліції, зловмисник кинув гранату.

Як повідомлялося, 13 червня, вранці в місті Шиянь в Центральному Китаї прогримів вибух побутового газу. Вибух стався поблизу продовольчого ринку.