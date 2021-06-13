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    Маріуполь відсвяткував сьому річницю звільнення від «русского міра»

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    Святкові заходи розпочались з Маршу українських сил центральною вулицею міста - Маріуполь відсвяткував сьому річницю звільнення від «русского міра»
    Святкові заходи розпочались з Маршу українських сил центральною вулицею міста
    Фото: Операція об'єднаних сил/Facebook

    Звільнення відзначили урочистою ходою силовиків та містян під вигуки «Слава Україні!» – «Героям слава!»

    Маріуполь 13 червня відзначив сьому річницю звільнення від бойовиків «русского міра». Святкові заходи розпочались з Маршу українських сил центральною вулицею міста. Про це повідомляє Операція об’єднаних сил у Facebook.

    «Тисячі людей – силовиків та містян, під українськими прапорами, у вишиванках та з українською символікою пройшлися містом із гаслами «Слава Україні!», «Героям слава!», «Смерть ворогам!». Маріупольці щиро вітали військових, дякували за мир та спокій і бажали якнайшвидшої перемоги над агресором», – ідеться у повідомленні.

    Урочистості продовжилися мітингом на Театральній площі, де були присутні очільники міста та області, усіх силових структур, а також волонтери, активісти і лідери думок.

    У святкових заходах взяв участь командир Оперативно-тактичного угрупування «Схід» полковник Сергій Літвінов. Учасники вшанували пам’ять загиблих в російсько-українській війні та виконали Гімн України. Після чого відбулося нагородження військовослужбовців за заслуги перед Батьківщиною.

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    Маріуполь відсвяткував сьому річницю звільнення від «русского міра»
    Маріуполь відсвяткував сьому річницю звільнення від «русского міра»
    Маріуполь відсвяткував сьому річницю звільнення від «русского міра»
    Маріуполь відсвяткував сьому річницю звільнення від «русского міра»
    Маріуполь відсвяткував сьому річницю звільнення від «русского міра»
    Маріуполь відсвяткував сьому річницю звільнення від «русского міра»
    Маріуполь відсвяткував сьому річницю звільнення від «русского міра»
    Маріуполь відсвяткував сьому річницю звільнення від «русского міра»
    Маріуполь відсвяткував сьому річницю звільнення від «русского міра»
    Маріуполь відсвяткував сьому річницю звільнення від «русского міра»
    Маріуполь відсвяткував сьому річницю звільнення від «русского міра»
    Маріуполь відсвяткував сьому річницю звільнення від «русского міра»
    Маріуполь відсвяткував сьому річницю звільнення від «русского міра»
    Маріуполь відсвяткував сьому річницю звільнення від «русского міра»
    Маріуполь відсвяткував сьому річницю звільнення від «русского міра»
    Маріуполь відсвяткував сьому річницю звільнення від «русского міра»
    Фото: Операція об'єднаних сил/Facebook

    Як відомо, рівно сім років тому, 13 червня, українські війська визволили від проросійських окупантів Маріуполь.

    Приблизно з середини квітня Маріупольська міськрада була захоплена сепаратистами. 9 травня, виконуючи накази московських кураторів, вони штурмували міське УВС – Маріуполь перейшов під їхній повний контроль.

    При цьому було поранено і взято в полон начальника УВС Валерія Андрощука і вбито начальника ДАІ Віктора Саєнка, бійця добровольчого батальйону міліції «Азов» Родіона Добродомова. До того ж, терористи заблокували бетонними блоками декілька вулиць у центрі міста і захопили адмінбудівлі. Міліція, СБУ і прокуратура були повністю паралізовані.

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    Теги: Маріуполь прокуратура СБУ міськрада Азов полон смерть аеропорт активісти Facebook Операція Об’єднаних сил звільнення гімн
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    Маріуполь відсвяткував сьому річницю звільнення від «русского міра»