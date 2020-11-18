Директор комунального підприємства на Київщині попався на хабарі (фото)

Посадовець вимагав від жителя Київської області хабар за надання в оренду офісних та складських приміщень без аукціону

Правоохоронці затримали генерального директора одного комунальних підприємства Київоблради під час отримання ним неправомірної вигоди у сумі 20 тисяч гривень.

Задокументували злочинну діяльність посадовця співробітники Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ спільно з працівниками Слідчого управління поліції Київщини під процесуальним керівництвом прокуратури області. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Встановлено, що за надання в оренду офісних та складських приміщень, які знаходяться на балансі комунального підприємства, без проведення аукціону директор вимагав у жителя столичного регіону 30 тисяч гривень. Для отримання грошей посадовець залучив посередника.

Затримали обох зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання ними першого траншу – 20 тисяч гривень.

Під час проведення невідкладного обшуку працівники поліції вилучили кошти як речовий доказ.

Наразі тривають обшуки за місцем роботи фігуранта щодо вилучення інших речових доказів, що підтверджують його злочинну діяльність.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, співробітники Служби безпеки затримали начальника відділу Міністерства оборони на хабарі у 400 тисяч гривень за організацію тендеру із закупівлі беретних знаків Збройних сил в інтересах певної комерційної фірми.