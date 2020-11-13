СБУ спіймала на хабарі полковника Міноборони. ЗМІ назвали ім’я

Силовики затримали начальника відділу розробки та впровадження військової символіки

Співробітники Служби безпеки затримали начальника відділу Міністерства оборони на хабарі у 400 тисяч гривень за організацію тендеру із закупівлі беретних знаків Збройних сил в інтересах певної комерційної фірми.



Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України затримали на хабарі начальника одного з відділів Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав 400 тисяч гривень з підприємця за внесення змін до деяких технічних умов виготовлення військової продукції. Це «корегування» дозволяло комерсанту фактично гарантувати перемогу в тендерах на поставки такої продукції для Міноборони.

Військовослужбовець також шантажував підприємця, що, у разі зволікання з передачею хабаря, він прийме рішення на користь конкурентів.

Правоохоронці затримали посадовця, у межах розпочатого кримінального провадження, у службовому кабінеті під час отримання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 100 тисяч гривень.

У ході слідчих дій було виявлено документацію, яка свідчить про наміри внести корупційні зміни до технічних умов, та інші докази, що будуть долучені до матеріалів справи.

Наразі триває досудове слідство за ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення фігуранту про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Зазначається, що операція проводилась спільно з Територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Києві, під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

У свою чергу головний редактор «Цензор.нет» Юрій Бутусов виклав ту ж саму фотографію без ретушування обличчя посадовця Міноборони, на якій можна впізнати полковника Ігоря Непоту – начальника відділу розробки та впровадження військової символіки Управління розвитку речового майна Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України





Полковник Ігор Непота – начальник відділу розробки та впровадження військової символіки

«У 13:00 12 листопада в службовому комітеті Міністерства оборони при отриманні хабаря був затриманий полковник Ігор Непота – начальник відділу розробки та впровадження військової символіки Управління розвитку речового майна Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України», – підписав Бутусов фотографію.

Він додав, що на фото зафіксовано момент, коли Непота отримав 100 тисяч гривень –перший транш із загальної обумовленої суми хабаря в 400 тисяч від власника ТОВ «Бомакс плюс» Максима Бойка, за зміну технічних умов щодо сплаву металу, з якого виготовляються беретні знаки.

«Зараз беретні знаки закуповуються за 120 гривень за штуку. Зміна технічних умов по сплаву автоматично дозволяє видалити з тендеру конкурентів і створює унікальні переваги тому виробнику, хто вже володіє такою технологією і запасом матеріалів», – зауважив журналіст.

Він пояснив, що ця корупція стала можливою в результаті скандального і гостро розкритикованого наказу від 30 червня 2020 року № 238 «Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 20 листопада 2017 року № 606», який абсолютно без всяких розумних обґрунтувань змінив Правила носіння військової форми одягу і знаків відмінності військовослужбовцями ЗСУ.