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    У Києві дилер пропонував поліцейському «кришувати» наркобізнес

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    Правоохоронці затримали наркодилера - У Києві дилер пропонував поліцейському «кришувати» наркобізнес
    Правоохоронці затримали наркодилера
    Фото: Київська міська прокуратура

    Наркодилер обіцяв правоохоронцю щомісячно передавати 10% від суми незаконного заробітку

    Київською місцевою прокуратурою № 7 спільно зі слідчими Подільського управління поліції в Києві затримано особу під час передачі нею неправомірної вигоди працівнику поліції.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    Згідно з матеріалами слідства, мешканець Києва запропонував службовій особі поліції неправомірну вигоду за непритягнення його до відповідальності за наркозлочини та подальше безперешкодне виготовлення та розповсюдження наркотичних засобів на території Подільського району столиці. За такі «послуги» наркодилер обіцяв правоохоронцю щомісячно передавати 10% від суми незаконного заробітку.

    Під час надання першої частини неправомірної вигоди в розмірі 3400 гривень зловмисника затримано у порядку ст. 208 КПК України.

    Крім того, під час проведення невідкладних слідчих дій за місцем проживання затриманого виявлено та вилучено лабораторію з виробництва наркотичних засобів, а також заборонені в обігу речовини.

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    У Києві дилер пропонував поліцейському «кришувати» наркобізнес
    У Києві дилер пропонував поліцейському «кришувати» наркобізнес
    У Києві дилер пропонував поліцейському «кришувати» наркобізнес
    У Києві дилер пропонував поліцейському «кришувати» наркобізнес
    У Києві дилер пропонував поліцейському «кришувати» наркобізнес
    У Києві дилер пропонував поліцейському «кришувати» наркобізнес

    Дії зловмисника кваліфіковано за ст. 369 КК України (надання неправомірної вигоди службовій особі за не вчинення нею дій з використанням влади або службового становища).

    Також вирішується питання про притягнення затриманого до кримінальної відповідальності за злочини у сфері обігу наркотичних засобів та прекурсорів.

    Теги: Національна поліція України прокуратура Київ кримінал хабар наркотики злочин
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