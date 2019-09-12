Дістало: обурені кияни заблокували рух міської електрички (відео)



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Мешканці Троєщини перекрили рух електрички

Залізничну колію перекрито біля станції «Троєщина 2»

Сьогодні, 12 вересня, вранці у киян, які вимушені користуватися міською електричкою, увірвався терпець.

Поблизу станції «Троєщина 2» люди повністю заблокували рух електрички. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Причиною таких дій киян є те, що:

електричка їздить не за розкладом;

замість 6 вагонів у потязі 4;

частина дверей в електричці не відчиняється;

частина рейсів щодня скасовується.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика:

Як повідомлялося, 12 вересня у Києві скасовано 12 ранкових рейси міської електрички. Це є рекордним значенням, оскільки досі максимальна кількість скасованих рейсів сягала дев'яти.

На сайті Київської міської ради з’явилася петиція з вимогою провести перевірку КП «Київпастранс», з'ясувати та усунути причину проблем із рухом міської електрички.

Починаючи з лютого 2019 року, «Київпастранс» щомісяця скасовує понад 100 рейсів міської електрички. Ранкові рейси міської електрички скасовуються частіше вечірніх. Крім січня, щомісяця в першому півріччі скасовувалося понад 5% рейсів міської електрички.

Нагадаємо, рух міської електрички в Києві було відкрито в серпні 2009 року, з жовтня 2011-го запущено рух кільцевим маршрутом протяжністю 50,8 км. Щодня електричка перевозить майже 50,5 тис. пасажирів.

Укрзалізниця заявила, що за умови підтримки Києва готова повернути на свій баланс міську електричку та інтегрувати її в проект Kyiv City Express.

Укрзалізниця ініціювала створення робочої групи, яка розгляне питання передачі міських електричок назад, залізничникам. Це дозволить оптимізувати використання рухомого складу та запобігати таким ситуаціям, коли поїзди взагалі не виходять на маршрут.