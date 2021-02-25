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    Диван на дереві. У Києві невідомі позбулися старих меблів, викинувши з вікна будинку (фото)

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    Фрагменти дивана зависли на каштані&nbsp;на рівні п&rsquo;ятого поверху будинку - Диван на дереві. У Києві невідомі позбулися старих меблів, викинувши з вікна будинку (фото)
    Фрагменти дивана зависли на каштані на рівні п’ятого поверху будинку
    Фото: Київ оперативний

    Мешканці будинку вже понад тиждень чекають, коли комунальники знімуть з дерева диван

    На вулиці Дегтярівській, 6 у Києві невідомі викинули диван з вікна багатоповерхівки і він повис на дереві. Це сталося 16 лютого, повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Так, біля п’ятого під’їзду будинку на Дегтярівській, 6 (зі сторони трамвайних колій) на рівні п’ятого поверху на каштані під самим вікнами будинку з‘явився фрагмент дивану з дошкою та обшивкою. Орієнтовний розмір фрагмента дивана: довжина 2 метри, ширина 1,5 метра.

    Того ж дня, 16 лютого, мешканці будинку звернулися до Центральної диспетчерської служби з питань ЖКГ. Комунальники відзвітували, що заявку виконано.

    Заявка мешканців будинку до Центральної диспетчерської служби з питань ЖКГ
    Заявка мешканців будинку до Центральної диспетчерської служби з питань ЖКГ

    Але насправді минуло майже десять днів, а диван і досі на дереві.

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    Диван на дереві. У Києві невідомі позбулися старих меблів, викинувши з вікна будинку (фото)
    Диван на дереві. У Києві невідомі позбулися старих меблів, викинувши з вікна будинку (фото)

    «До того ж, вітрами витріпано трухлу обшивку, дошка вказаного вище розміру висувається з гілля і може впасти на людей. А людей тут протягом дня – сотні: і пересічні громадяни, і батьки з дітьми та домашніми улюбленцями, які гуляють саме під цим каштаном», - зазначається в повідомленні.

    Теги: ЖКГ Київ кияни
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