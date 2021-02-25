Киянка заплатить штраф, бо тримала мавпу на морозі

На початку грудня у центрі Києві жінка тримала мавпу без доступу до води та їжі

Суд визнав жінку винною у порушенні правил утримання диких тварин

Печерський районний суд Києва оштрафував місцеву мешканку на 850 грн за порушення правил утримання диких тварин.

Про це повідомляє «Главком» на постанову від 16 лютого.

За матеріалами справи 3 грудня 2020 року о 12 год. 10 хв. на вул. Хрещатик, 13 у Києві жінка порушила правила утримання диких тварин, а саме тримала на вулиці в холодну пору року мавпу виду мартишок без вільного доступу до води та їжі.

У судове засідання порушниця не з`явилась, про час та місце судового розгляду була повідомлена належним чином.

Суд наголосив, що вина власниці тварини підтверджується достатніми, належними та допустимими доказами, зокрема, протоколом про адміністративне правопорушення та письмовими поясненнями.

«Враховуючи те, що адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується для виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, з метою дотримання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень, суд дійшов до висновку, що необхідним та достатнім є адміністративне стягнення у вигляді накладення штрафу», - сказано у рішенні суду.

При цьому суд відмовився конфісковувати тварину у її власниці.

Крім штрафу, порушниця заплатить 454 грн судового збору.

Як відомо, у липні 2020 року Київрада рекомендувала припинити експлуатацію тварин для надання відео- та фотопослуг. Рішення пропонувало обмежити надання відео- та фотопослуг, де використовують тварин з комерційною метою. Також рекомендується вжити заходи щодо недопущення жорстокого поводження з тваринами. Зокрема, місто закликає Національну поліцію в місті Києві посилити контроль за дотриманням вимог статті 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення, аби недопускати жорстокого поводження з тваринами у столиці.