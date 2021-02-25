У центрі Києва Toyota збила чоловіка на переході (відео)
Пішохід із травмами потрапив до лікарні
23 лютого вдень на вулиці Васильківській у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.
Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
Як з'ясували на місці події патрульні, водій автомобіля Toyota здійснив наїзд на чоловіка, який переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом.
Чоловіка шпиталізували до медичного закладу з травмами.
Для з'ясування обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.
Як повідомлялося, 22 лютого ввечері на вулиці Грушевського в центрі Києва водійка автомобіля Audi здійснила наїзд на жінку на регульованому пішохідному переході.