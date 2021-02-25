  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У центрі Києва Toyota збила чоловіка на переході (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Чоловік переходи дороги нерегульованим пішохідним переходом - У центрі Києва Toyota збила чоловіка на переході (відео)
    Чоловік переходи дороги нерегульованим пішохідним переходом
    Фото: скріншот відео

    Пішохід із травмами потрапив до лікарні

    23 лютого вдень на вулиці Васильківській у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Як з'ясували на місці події патрульні, водій автомобіля Toyota здійснив наїзд на чоловіка, який переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

    Чоловіка шпиталізували до медичного закладу з травмами.

    Для з'ясування обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

    Як повідомлялося, 22 лютого ввечері на вулиці Грушевського в центрі Києва водійка автомобіля Audi здійснила наїзд на жінку на регульованому пішохідному переході.

    Теги: ДТП Київ водій автомобіль поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies