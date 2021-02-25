Через аварії без води частина Києва (перелік адрес)

Вода відсутня в будинках на восьми вулицях Києва

Сьогодні, 25 лютого, через аварії на мережі відсутнє водопостачання за низкою адрес у Києві. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Так, у зв'язку з пошкодженням водопровідної мережі Д-100 по вул. Михайла Коцюбинського, 3, водопостачання тимчасово відсутнє за адресами:

вул. Коцюбинського, 6, 9, 12, 7, 11, 14;

вул. Богдана Хмельницького, 37.

У зв'язку з пошкодженням запірної арматури Д-100 по вул. Полярній, 8-Б водопостачання тимчасово відсутнє за адресами:

вул. Полярна, 8-Г, 8-Д;

вул. Петра Панча, 3, 5, 7, 9, 11,11-А, 11-Б.

У зв’язку з пошкодженням водопровідної мережі Д-150 по просп. Петра Григоренка, 7А-7Б, водопостачання тимчасово відсутнє за адресами:

вул. Анни Ахматової, 16-В;

просп. Петра Григоренка, ЗВ, 7А, 7В, 7Б, 9, 11, 11А, 13.

У зв'язку з пошкодженням на водопровідній мережі Д-100 мм по вул. Івашкевича, 14, тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

Вул. Івашкевича, 14, 12.

Також сьогодні тимчасово відсутнє холодне водопостачання на вул. Генерала Тупікова, 11.

«Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», – зазначили в «Київводоканалі».

Як повідомлялося, 22 лютого сталося пошкодження магістралі діаметром 300 мм по вул. Електриків, 21, в Подільському районі. Через це без води лишилися понад 20 житлових будинків, офіси, спортклуб.