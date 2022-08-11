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Рятувальники, сапери, медики та психологи чекають киян на тренінг в метро

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Рятувальники, сапери, медики та психологи чекають киян на тренінг в метро
Для мешканців Києва в метро пройде безпековий тренінг
фото: КМДА

Тренінг триватиме чотири години

11 серпня у вестибюлі станції метро «Героїв Дніпра» пройдуть безпекові тренінги. В них візьмуть участь рятувальники, сапери, медики і психологи ДСНС.  Про це повідомила пресслужба КМДА.

Приєднатися до навчань можуть усі охочі, попередня реєстрація не потрібна.

У рамках лекцій учасники зможуть дізнатися:

  • як захиститися в умовах небезпеки;
  • що робити під час сигналу «Повітряна тривога», які речі брати із собою у сховище;
  • у яких місцях можна сховатися від ворожих обстрілів;
  • як грамотно організувати укриття в будинку або в офісі;
  • вибухонебезпечні предмети, їхні види та дії під час виявлення;
  • як надавати першу домедичну допомогу при кровотечах і вибухових травмах;
  • як подолати паніку, страх, тривогу, ступор.

Місце проведення: вестибюль станції метро «Героїв Дніпра».

Дата та час проведення: 11 серпня з 11:00 до 15:00.

До слова, нещодавно на станції «Льва Толстого» у столичному метрополітені невідомі розпилили якусь речовину. Люди раптово почали кашляти і чхати.

Теги: ДСНС КМДА Київ

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