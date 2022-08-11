Рятувальники, сапери, медики та психологи чекають киян на тренінг в метро
Тренінг триватиме чотири години
11 серпня у вестибюлі станції метро «Героїв Дніпра» пройдуть безпекові тренінги. В них візьмуть участь рятувальники, сапери, медики і психологи ДСНС. Про це повідомила пресслужба КМДА.
Приєднатися до навчань можуть усі охочі, попередня реєстрація не потрібна.
У рамках лекцій учасники зможуть дізнатися:
- як захиститися в умовах небезпеки;
- що робити під час сигналу «Повітряна тривога», які речі брати із собою у сховище;
- у яких місцях можна сховатися від ворожих обстрілів;
- як грамотно організувати укриття в будинку або в офісі;
- вибухонебезпечні предмети, їхні види та дії під час виявлення;
- як надавати першу домедичну допомогу при кровотечах і вибухових травмах;
- як подолати паніку, страх, тривогу, ступор.
Місце проведення: вестибюль станції метро «Героїв Дніпра».
Дата та час проведення: 11 серпня з 11:00 до 15:00.
До слова, нещодавно на станції «Льва Толстого» у столичному метрополітені невідомі розпилили якусь речовину. Люди раптово почали кашляти і чхати.
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