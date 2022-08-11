Рятувальники, сапери, медики та психологи чекають киян на тренінг в метро

Для мешканців Києва в метро пройде безпековий тренінг

Тренінг триватиме чотири години

11 серпня у вестибюлі станції метро «Героїв Дніпра» пройдуть безпекові тренінги. В них візьмуть участь рятувальники, сапери, медики і психологи ДСНС. Про це повідомила пресслужба КМДА.

Приєднатися до навчань можуть усі охочі, попередня реєстрація не потрібна.

У рамках лекцій учасники зможуть дізнатися:

як захиститися в умовах небезпеки;

що робити під час сигналу «Повітряна тривога», які речі брати із собою у сховище;

у яких місцях можна сховатися від ворожих обстрілів;

як грамотно організувати укриття в будинку або в офісі;

вибухонебезпечні предмети, їхні види та дії під час виявлення;

як надавати першу домедичну допомогу при кровотечах і вибухових травмах;

як подолати паніку, страх, тривогу, ступор.

Місце проведення: вестибюль станції метро «Героїв Дніпра».

Дата та час проведення: 11 серпня з 11:00 до 15:00.

До слова, нещодавно на станції «Льва Толстого» у столичному метрополітені невідомі розпилили якусь речовину. Люди раптово почали кашляти і чхати.