До Києва прибуло ще 16 полеглих захисників Маріуполя

Судмедексперти оглянуть тіла загиблих оборонців

До Києва прибуло ще 16 полеглих захисників, що боронили Маріуполь. Про це повідомили у патронатній службі «Янголи Азову» – єдиному офіційному благодійному фонді патронатної служби полку «Азов».

Патронатна служба разом з поліцією Києва, працівниками моргу та судмедекспертами і криміналістами проводить огляд та реєстрацію тіл 16 загиблих бійців, які захищали Маріуполь.

Слідчі Шевченківського відділу Національної поліції разом з патронатною службою оперативно інформуватимуть сім'ї полеглих героїв у разі виявлених збігів ДНК.

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Нагадаємо, рідні військовополонених скаржаться, що Червоний Хрест досі не повідомив, скільки людей загинуло під час полону в росіян, і яка кількість перебуває у донецьких лікарнях, на непідконтрольній Україні території.

Тим часом у Маріуполі російські окупанти продовжують готуватись до самосуду над українськими військовими.

Нещодавно Асоціація сімей захисників «Азовсталі» закликала президента України Володимира Зеленського, Міжнародний Комітет Червоного Хреста і ООН перешкодити проведенню фейкового трибуналу бійців полку «Азов».