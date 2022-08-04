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У Києві на станції метро невідомі розпилили газ (фото)

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 14:40 glavcom.ua
У Києві на станції метро невідомі розпилили газ (фото)
Речовину розпилив перехожий чоловік
фото з соцмереж

Громадяни, які були в метро, почали задихатись 

На станції «Льва Толстого» у столичному метрополітені невідомі розпилили якусь речовину. Люди раптово почали кашляти і чхати. Про це повідомляють жителі столиці в соцмережах.

«На станції метро «Льва Толстого» розлили якийсь невідомий газ, люди задихаються», – повідомляє киянка Яна Донік у Facebook.

У Києві на станції метро невідомі розпилили газ (фото) фото 1

Речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс заявила, що правоохоронці отримали повідомлення від жінки, пасажирки, якій в переході чоловік бризнув з балончика речовину в обличчя.

«У жінки нічого не викрали. Можливо, стався словесний конфлікт», – розповіла речниця.

3 фото
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Нагадаємо, що Україною сьогодні прокотилась хвиля «замінувань». Після Рівного та Тернополя схожу інформацію про вибухівку отримали Вінниця, Хмельницький та Кропивницький. 

Наразі у цих містах також розшукують ймовірну вибухівку. Людей евакуювали. 

Теги: метро Київ

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