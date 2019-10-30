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    Для киян організували ярмарки: де можна купити недорогі продукти (адреси)

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    Для киян організували ярмарки: де можна купити недорогі продукти (адреси)

    У середу ярмарки відбудуться у шести районах Києва

    Сьогодні, 30 жовтня, у Києві відбудуться сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це поінформували в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

    Отже, у середу ярмарки пройдуть:

    • у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
    • у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, вул. Анни Ахматової, 31;
    • у Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Електротехнічна 2-А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т»);
    • у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
    • у Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
    • у Подільському районі – просп. Правди, 5-11.

    Як повідомлялося, ярмарки у столиці триватимуть до кінця цього тижня.

    До слова, президенту України Володимиру Зеленському запропонували створити спеціальний орган, який буде контролювати ціни на продукти. Відповідна петиція зареєстрована на сайті президента.

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