Незаконні кіоски, гаражі, намети: у Києві прибрали ще два десятки МАФів (фото)



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Демонтаж лавки-автопричепа Фото: Павло Бірюк, Facebook

Нелегальні лавки-автопричепи стоять по всьому Києву

За минулий робочий тиждень (21 – 25 жовтня) у Києві було прибрано 23 незаконні тимчасові споруди. Демонтажні роботи проводилися Комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками ТС.

Про це повідомив керівник КП «Київблагоустрій» Павло Бірюк на своїй сторінці у Facebook.

Отже, було демонтовано:

1 кіоск на перехресті вул. Академіка Єфремова та просп. Палладіна

1 лавка-автопричеп типу «Купава» на вул. Багговутівській ріг вул. Академіка Ромоданова

1 самовільно встановлений шлагбаум на вул. Бориса Гмирі, 11

1 лавка-автопричеп типу «Купава» на вул. Гната Юри, 9

1 намет для сезонної торгівлі на просп. Перемоги, 136

1 огорожа на вул. Залізничній, 32

1 приміщення для перебування охорони та працівників на просп. Глушкова, 67

1 лавка-автопричеп типу «Купава» на вул. Кіото (навпроти Кіото, 21)

1 лавка-автопричеп типу «Купава» на просп Комарова (зупинка бульв. Вацлава Гавела)

4 гаражі на просп. Комарова, 19

1 всесезонний літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Оболонській, 26

1 лавка-автопричеп типу «Купава» на просп. Перемоги, 52

1 лавка-автопричеп типу «Купава» на просп. Перемоги, 87

1 павільйон на вул. Раменській (біля ставка Карачун)

1 лавка-автопричеп типу «Купава» на вул. Привокзальній, 3

1 намет для сезонної торгівлі на вул. Щербаківського, 72

1 лавка-автопричеп типу «Купава» на вул. Борщагівській, 128

1 лавка-автопричеп типу «Купава» на Броварському проспекті (біля вул. Кіото, 8, ст. м. «Лісова»)

1 лавка-автопричеп типу «Купава» на просп. Героїв Сталінграду, 46

1 павільйон на вул. Раменській (біля ставка Карачун)

1 намет для сезонної торгівлі на вул. Славгородській, 2/10

Як повідомлялося, за тиждень з 14-го по 18 жовтня в Києві було прибрано 42 незаконні тимчасові споруди.