Незаконні кіоски, гаражі, намети: у Києві прибрали ще два десятки МАФів (фото)
Демонтаж лавки-автопричепа
Фото: Павло Бірюк, Facebook
Нелегальні лавки-автопричепи стоять по всьому Києву
За минулий робочий тиждень (21 – 25 жовтня) у Києві було прибрано 23 незаконні тимчасові споруди. Демонтажні роботи проводилися Комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками ТС.
Про це повідомив керівник КП «Київблагоустрій» Павло Бірюк на своїй сторінці у Facebook.
Отже, було демонтовано:
- 1 кіоск на перехресті вул. Академіка Єфремова та просп. Палладіна
- 1 лавка-автопричеп типу «Купава» на вул. Багговутівській ріг вул. Академіка Ромоданова
- 1 самовільно встановлений шлагбаум на вул. Бориса Гмирі, 11
- 1 лавка-автопричеп типу «Купава» на вул. Гната Юри, 9
- 1 намет для сезонної торгівлі на просп. Перемоги, 136
- 1 огорожа на вул. Залізничній, 32
- 1 приміщення для перебування охорони та працівників на просп. Глушкова, 67
- 1 лавка-автопричеп типу «Купава» на вул. Кіото (навпроти Кіото, 21)
- 1 лавка-автопричеп типу «Купава» на просп Комарова (зупинка бульв. Вацлава Гавела)
- 4 гаражі на просп. Комарова, 19
- 1 всесезонний літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Оболонській, 26
- 1 лавка-автопричеп типу «Купава» на просп. Перемоги, 52
- 1 лавка-автопричеп типу «Купава» на просп. Перемоги, 87
- 1 павільйон на вул. Раменській (біля ставка Карачун)
- 1 лавка-автопричеп типу «Купава» на вул. Привокзальній, 3
- 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Щербаківського, 72
- 1 лавка-автопричеп типу «Купава» на вул. Борщагівській, 128
- 1 лавка-автопричеп типу «Купава» на Броварському проспекті (біля вул. Кіото, 8, ст. м. «Лісова»)
- 1 лавка-автопричеп типу «Купава» на просп. Героїв Сталінграду, 46
- 1 павільйон на вул. Раменській (біля ставка Карачун)
- 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Славгородській, 2/10
Фото: Павло Бірюк, Facebook
Як повідомлялося, за тиждень з 14-го по 18 жовтня в Києві було прибрано 42 незаконні тимчасові споруди.