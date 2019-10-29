  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Незаконні кіоски, гаражі, намети: у Києві прибрали ще два десятки МАФів (фото)

    • Розсилка
    Демонтаж лавки-автопричепа - Незаконні кіоски, гаражі, намети: у Києві прибрали ще два десятки МАФів (фото)
    Демонтаж лавки-автопричепа
    Фото: Павло Бірюк, Facebook

    Нелегальні лавки-автопричепи стоять по всьому Києву

    За минулий робочий тиждень (21 – 25 жовтня) у Києві було прибрано 23 незаконні тимчасові споруди. Демонтажні роботи проводилися Комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками ТС.

    Про це повідомив керівник КП «Київблагоустрій» Павло Бірюк на своїй сторінці у Facebook.

    Отже, було демонтовано:

    • 1 кіоск на перехресті вул. Академіка Єфремова та просп. Палладіна
    • 1 лавка-автопричеп типу «Купава» на вул. Багговутівській ріг вул. Академіка Ромоданова
    • 1 самовільно встановлений шлагбаум на вул. Бориса Гмирі, 11
    • 1 лавка-автопричеп типу «Купава» на вул. Гната Юри, 9
    • 1 намет для сезонної торгівлі на просп. Перемоги, 136
    • 1 огорожа на вул. Залізничній, 32
    • 1 приміщення для перебування охорони та працівників на просп. Глушкова, 67
    • 1 лавка-автопричеп типу «Купава» на вул. Кіото (навпроти Кіото, 21)
    • 1 лавка-автопричеп типу «Купава» на просп Комарова (зупинка бульв. Вацлава Гавела)
    • 4 гаражі на просп. Комарова, 19
    • 1 всесезонний літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Оболонській, 26
    • 1 лавка-автопричеп типу «Купава» на просп. Перемоги, 52
    • 1 лавка-автопричеп типу «Купава» на просп. Перемоги, 87
    • 1 павільйон на вул. Раменській (біля ставка Карачун)
    • 1 лавка-автопричеп типу «Купава» на вул. Привокзальній, 3
    • 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Щербаківського, 72
    • 1 лавка-автопричеп типу «Купава» на вул. Борщагівській, 128
    • 1 лавка-автопричеп типу «Купава» на Броварському проспекті (біля вул. Кіото, 8, ст. м. «Лісова»)
    • 1 лавка-автопричеп типу «Купава» на просп. Героїв Сталінграду, 46
    • 1 павільйон на вул. Раменській (біля ставка Карачун)
    • 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Славгородській, 2/10

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Незаконні кіоски, гаражі, намети: у Києві прибрали ще два десятки МАФів (фото)
    Незаконні кіоски, гаражі, намети: у Києві прибрали ще два десятки МАФів (фото)
    Незаконні кіоски, гаражі, намети: у Києві прибрали ще два десятки МАФів (фото)
    Незаконні кіоски, гаражі, намети: у Києві прибрали ще два десятки МАФів (фото)
    Незаконні кіоски, гаражі, намети: у Києві прибрали ще два десятки МАФів (фото)
    Незаконні кіоски, гаражі, намети: у Києві прибрали ще два десятки МАФів (фото)
    Незаконні кіоски, гаражі, намети: у Києві прибрали ще два десятки МАФів (фото)
    Незаконні кіоски, гаражі, намети: у Києві прибрали ще два десятки МАФів (фото)
    Незаконні кіоски, гаражі, намети: у Києві прибрали ще два десятки МАФів (фото)
    Незаконні кіоски, гаражі, намети: у Києві прибрали ще два десятки МАФів (фото)
    Незаконні кіоски, гаражі, намети: у Києві прибрали ще два десятки МАФів (фото)
    Незаконні кіоски, гаражі, намети: у Києві прибрали ще два десятки МАФів (фото)
    Фото: Павло Бірюк, Facebook

    Як повідомлялося, за тиждень з 14-го по 18 жовтня в Києві було прибрано 42 незаконні тимчасові споруди.

    Київ торгівля благоустрій МАФи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ