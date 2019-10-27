Українці хочуть, аби Зеленський створив «спецорган» для контролю цін на продукти



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Ініціативу підтримали уже близько 315 осіб

Президенту України Володимиру Зеленському запропонували створити спеціальний орган, який буде контролювати ціни на продукти.

Про це йдеться у петиції, яка зареєстрована на офіційному сайті президента України.

«Створити спеціальний орган, який буде контролювати ціни на продукти!!! Бо долар впав – ціни виросли, долар піднявся – ціни виросли!!! І таким чином всі підвищення зарплат і пенсій не дають людям можливості щось заощадити!!!» – йдеться у петиції.

Її автором є Сергій Воронін. Відзначимо, що петиція була зареєстрована 24 жовтня. Ініціативу підтримали уже близько 315 осіб.

Збір підписів триватиме ще 90 днів. Відзначимо, аби петицію розглянув Глава держави вона має набрати 25 тис. підписів.

Нагадаємо, президенту України Володимиру Зеленському запропонували скасувати строкову військову службу, а всі кошти, які витрачаються на строковиків перенаправити на контрактників.