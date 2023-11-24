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До 50 см снігу: на Київщину насувається негода

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
До 50 см снігу: на Київщину насувається негода
Синоптики попереджают про хуртовини, снігові замети та ожеледицю на дорогах
фото ілюстративне

Оголошено ІІ рівень загрози, помаранчевий

26-27 листопада на Київщині спостерігатимуться складні погодні умови. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

«Вдень 26 листопада та вночі 27 листопада очікуються складні погодні умови ІІ (помаранчевого) рівня небезпеки», – йдеться в повідомленні.

Очікуються сильні снігопади, приріст снігового покриву 20-30 см, у південних та східних районах області до 50 см. А також посилення вітру до 17-22 м/с, місцями по області 25 м/с.

Крім того, синоптики попереджают про хуртовини, снігові замети та ожеледицю на дорогах.

«Складні погодні умови призведуть до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств; порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях (ІІ рівень загрози, помаранчевий)», – додали в «Укргідрометцентрі».

Раніше синоптикиня розповіла, чого чекати українцям взимку.

Теги: зима Київщина стихійні лиха прогноз погоди

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