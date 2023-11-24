Синоптики попередили про погіршення погодніх умов

Складні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємст

І рівень небезпеки оголошено майже по всій країні

На сьогодні, 24 листопада, в Україні оголосили штормове попередження. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

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За даними синоптиків, очікується сильний вітер.

«24 листопада в Україні, крім південної частини, пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с», – йдеться в повідомленні.

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І рівень небезпеки оголошено майже по всій країні, крім таких областей:

Одеська;

Миколаївська;

Херсонська;

Запорізька;

Донецька;

АР Крим.

Крім того, повідомляється, що 26-27 листопада очікуються складні погодні умови ІІ (помаранчевого) рівня небезпечності:

В Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях сильні снігопади, в Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь; приріст снігового покриву у зазначених областях 20-30 см, місцями 40-50 см; очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця. В Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму пройдуть значні дощі.

У північних, центральних, південних областях та Криму посилення вітру до 17-22 м/с, місцями до 25 м/с, в Одеській та Миколаївській областях 25-30 м/с; у західних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с.

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На акваторії Чорного моря очікується посилення вітру до 25-30 м/с; висота хвиль 20-30 дм, вдень 26 листопада та вночі 27 листопада висота хвиль 30-50 дм.

Складні погодні умови призведуть до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств у більшості областей країни, припинення роботи портів на узбережжі морів; порушення та припинення руху транспорту на дорогах Київської, Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей (ІІ рівень загрози, помаранчевий).

Раніше синоптикиня розповіла, чого чекати українцям взимку.