Синоптикиня розповіла, чого чекати українцям взимку

Синоптикиня зазначила, що тенденція з температурними рекордами продовжуватиметься

Зимовий період цього року в Україні очікується менш інтенсивним, а період морозної погоди буде скороченим. Про це в інтерв'ю Radio NV заявила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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«За інформацією наших кліматологів (і не тільки наших, а й світових), є глобальна тенденція до того, що ось цей холодний період в нашому регіоні стає менш інтенсивним, менше період дуже морозної погоди. І в процентному відношенні, звичайно, більше шансів, що зима буде теплою», – заявила жінка.

Разом з тим Птуха зазначила, що з кожного правила можуть бути свої висновки.

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«У нас був вересень з рекордно високими значеннями температури. В цілому у нас тривало метеорологічне літо в Україні і в багатьох європейських країнах теж. І зараз бачимо, що кілька днів тому у нас також були температурні рекорди в багатьох областях, навіть в Одеській області – +30 і вище градусів було в денні години на вихідних», – сказала синоптикиня.

Птуха зазначила, що тенденція з температурними рекордами продовжуватиметься.

«І в процентному порівнянні вчені говорять, що є ймовірність, що буде тепліша зима, в порівнянні з нормою. Цього абсолютно не виключають», – заявила Птуха.

Нагадаємо, у четвер, 26 жовтня, майже на всій території України будуть дощі.

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Найнижча температура вночі становитиме +7-12° в більшості областей України, тоді як на узбережжі морів ніч буде теплішою з показниками до +16°. Вдень температура повітря підніметься до 13-18°. На півдні країни можуть спостерігатися місцями теплові показники від +20-23°. У той час як на Чернігівщині та в Сумській області вночі температура повітря опуститься до +3-8°, а вдень очікується +6-11°.

До слова, перехід на зимовий час традиційно буде проводитися в останню неділю жовтня. Тобто 2023 року це буде 29 число. О четвертій ранку годинник потрібно буде перевести на одну годину назад.