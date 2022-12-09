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До Києва прибула мер Барселони (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
До Києва прибула мер Барселони (фото)
Віталій Кличко / Facebook

Наступного року столиця буде містом-партнером у відзначенні дня народження Барселони

До України з робочим візитом прибула мер Барселони Ада Колау. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«Барселона обіцяє передати на початку наступного року ще дві пожежних автомобілі. А також – чотири потужних генератори, автокран з вантажопідйомністю до 40 тонн та захисні костюми для рятувальників проти різних видів загроз», – зазначив Кличко.

Мер Києва зазначив, що наступного року столиця буде містом-партнером у відзначенні дня народження Барселони. На вулицях міста буде представлена українська культура, кухня, відбудуться заходи за участі митців із Києва.

«Мер Барселони наголосила, що захоплюється мужністю українського народу, який уже понад дев'ять місяців протистоїть російському агресору. І запевнила, що зробить все можливе, щоб в Іспанії новини про війну в Україні не ставали буденністю, щоб партнери і надалі надавали Україні та Києву всебічну підтримку і допомогу», – додав Кличко.

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Раніше повідомлялося, що в Барселоні правоохоронці затримали яхту російського підсанкційного олігарха.

25 вересня Київ та Барселона стали містами-побратимами.

Теги: Україна війна росія окупанти

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