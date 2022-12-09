До Києва прибула мер Барселони (фото)

Наступного року столиця буде містом-партнером у відзначенні дня народження Барселони

До України з робочим візитом прибула мер Барселони Ада Колау. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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«Барселона обіцяє передати на початку наступного року ще дві пожежних автомобілі. А також – чотири потужних генератори, автокран з вантажопідйомністю до 40 тонн та захисні костюми для рятувальників проти різних видів загроз», – зазначив Кличко.

Мер Києва зазначив, що наступного року столиця буде містом-партнером у відзначенні дня народження Барселони. На вулицях міста буде представлена українська культура, кухня, відбудуться заходи за участі митців із Києва.

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«Мер Барселони наголосила, що захоплюється мужністю українського народу, який уже понад дев'ять місяців протистоїть російському агресору. І запевнила, що зробить все можливе, щоб в Іспанії новини про війну в Україні не ставали буденністю, щоб партнери і надалі надавали Україні та Києву всебічну підтримку і допомогу», – додав Кличко.

Раніше повідомлялося, що в Барселоні правоохоронці затримали яхту російського підсанкційного олігарха.

25 вересня Київ та Барселона стали містами-побратимами.