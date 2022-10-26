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У Барселоні правоохоронці затримали яхту російського підсанкційного олігарха

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Барселоні правоохоронці затримали яхту російського підсанкційного олігарха
На 85-метрова яхту Valerie було накладено арешт у березні 2022 року у зв'язку з санкціями Євросоюзу
Фото: vesselfinder.com

У дирекції порту Барселони підтвердили спробу вивести яхту, зазначивши, що цю спробу було припинено в останній момент

Яхту Valerie, що належить гендиректору корпорації «Ростех» Сергію Чемезову, намагалася незаконно залишити порт Барселони. Судно затримали. Про це з передає DW.

85-метрова яхта Valerie, на яку було накладено арешт у березні 2022 року у зв'язку з санкціями Євросоюзу, запровадженими щодо її імовірного власника Сергія Чемезова, намагалася залишити порт Барселони.

З метою обдурити пильність портової влади та вивести яхту з порту Барселони компанія Amtech Worlwide Ltd із Сент-Вінсент і Гренадини, якій формально належить яхта, видала довіреність на її експлуатацію іншій фірмі, яка, в свою чергу, змінила кілька тижнів тому документацію і навіть назву судна, воно відтепер називається Meridian A.

При цьому терміново нову назву було нанесено не тільки на корпус яхти, але навіть на рятувальні жилети членів команди. Таким чином, управляючій фірмі навіть вдалося отримати у місцевої адміністрації дозвіл на вихід яхти з порту, який пізніше було вилучено.

У дирекції порту Барселони підтвердили спробу вивести яхту, зазначивши, що цю спробу було припинено в останній момент, коли Valerie вже готувалася залишити місце своєї постійної стоянки.

Як повідомлялося, в Італії затонула яхта російського олігарха вартістю $50 млн.

Читайте також: Як російські олігархи ховають свої суперяхти в Туреччині
Теги: суд санкції олігархи Іспанія

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