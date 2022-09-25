Київ та Барселона стали містами-побратимами (фото)

Мер Барселони Ада Колоу підкреслила, що Барселона і надалі допомагатиме і підтримуватиме Київ

Барселона стала сьомим європейським містом, із якими Київ підписав побратимство від початку широкомасштабної агресії Росії. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

«Сьогодні дуже важлива співпраця на рівні міст, бо саме міста мають ключову роль у розвитку держав та поглибленні співпраці між ними. Столиця України розвиває співробітництво з європейськими містами. Залучає допомогу від партнерів, переконує їх в необхідності подальшої підтримки України. Бо ми повинні бути сильними разом! Перемога України в війні з російськими варварам – це запорука миру і спокою в усій Європі», – підкреслив Кличко.

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Він зазначив, що Барселона надає суттєву допомогу Києву та Україні з початку широкомасштабної війни. Зокрема, передала Україні пожежні авто, надсилає гуманітарну допомогу, надає тимчасовий притулок українським біженцям.

Мер Барселони Ада Колоу підкреслила, що Барселона і надалі допомагатиме і підтримуватиме Київ та Україну. Зокрема, мери обговорили співпрацю в сферах громадського транспорту, екології, smart city та культури.

Барселона стала сьомим європейським містом, з якими Київ підписав угоду про побратимство від початку широкомасштабної агресії Росії. Раніше містами-побратимами Києва стали Мадрид, Париж, Марсель, Ліон, Осло і Гамбург. Водночас побратимство з Москвою та Мінськом розірвано. Загалом у столиці України зараз 63 міста-побратима.

Раніше повідомлялося, що Київ та Мадрид стали містами-побратимами. Відповідну угоду підписали мер Києва Віталій Кличко і мер Мадрида Хосе Луїс Мартінес-Алмейда. Раніше Київрада ухвалила рішення позбавити столицю Білорусі Мінськ статусу міста-побратима Києва.