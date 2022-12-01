Верховний комісар ООН з прав людини відвідає Україну: названо причину візиту

Тюрк має поспілкуватися з жертвами, чиї права людини було порушено

Візит верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка до України проходитиме з 4 по 7 грудня. Про це повідомляє пресслужба ООН.

Наголошується, що Тюрк відвідає Київ та населені пункти у Київській області. Також очікується, що він приїде до Харкова, Ізюма, Ужгорода.

Під час візиту він проведе зустрічі з місцевою владою та мешканцями.

Як повідомляється на сайті ООН, Тюрк має поспілкуватися з жертвами, чиї права людини було порушено.

Уточнюється, що, зокрема, він спілкуватиметься з родичами цивільних осіб, які зникли безвісти або зазнали насильницьких зникнень, та родичами військовополонених.

7 грудня у Києві відбудеться його підсумкова пресконференція.

Як повідомлялося, делегація Організації Об'єднаних Націй (ООН), до складу якої увійшли постійна координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун і голова офісу Управління з координації гуманітарних справ Сара Гілдінг, відвідала 28 листопада деокупований Херсон.

Попри визволення українськими військами 11 листопада 2022 року, місто Херсон на півдні України продовжує щодня зазнавати обстрілів російської артилерії. Лише 24 листопада 2022 року загинули 10 людей.

Мешканці Херсона зафіксували наслідки обстрілу мирного кварталу з рашистських «Градів».