Головна Світ Політика
search button user button menu button

Верховний комісар ООН з прав людини відвідає Україну: названо причину візиту

Юрій Лящук
glavcom.ua
Верховний комісар ООН з прав людини відвідає Україну: названо причину візиту
Тюрк поспілкується з родичами військовополонених
фото: idcoalition.org

Тюрк має поспілкуватися з жертвами, чиї права людини було порушено

Візит верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка до України проходитиме з 4 по 7 грудня. Про це повідомляє пресслужба ООН.

Наголошується, що Тюрк відвідає Київ та населені пункти у Київській області. Також очікується, що він приїде до Харкова, Ізюма, Ужгорода.

Під час візиту він проведе зустрічі з місцевою владою та мешканцями.

Як повідомляється на сайті ООН, Тюрк має поспілкуватися з жертвами, чиї права людини було порушено.

Уточнюється, що, зокрема, він спілкуватиметься з родичами цивільних осіб, які зникли безвісти або зазнали насильницьких зникнень, та родичами військовополонених.

7 грудня у Києві відбудеться його підсумкова пресконференція.

Як повідомлялося, делегація Організації Об'єднаних Націй (ООН), до складу якої увійшли постійна координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун і голова офісу Управління з координації гуманітарних справ Сара Гілдінг, відвідала 28 листопада деокупований Херсон.

Попри визволення українськими військами 11 листопада 2022 року, місто Херсон на півдні України продовжує щодня зазнавати обстрілів російської артилерії. Лише 24 листопада 2022 року загинули 10 людей.

Мешканці Херсона зафіксували наслідки обстрілу мирного кварталу з рашистських «Градів».

Читайте також: ООН назвала гуманітарну ситуацію на півдні України критичною
Теги: росія війна Україна ООН

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Херсонці сідають на потяг до Києва, що почав курсувати після деокупації міста
ООН назвала гуманітарну ситуацію на півдні України критичною
29 листопада, 06:42
РФ вважає себе правонаступником СРСР
Виключення Росії з ООН: у Раді зареєстровано постанову
26 листопада, 14:07
Представники ООН запевнили у повній гуманітарній підтримці місцевих жителів
Делегація ООН відвідала деокупований Херсон: названо причину візиту
28 листопада, 21:43

Політика

Верховний комісар ООН з прав людини відвідає Україну: названо причину візиту
Верховний комісар ООН з прав людини відвідає Україну: названо причину візиту
Пентагон закупить системи ППО Nasams для України: подробиці контракту
Пентагон закупить системи ППО Nasams для України: подробиці контракту
Війна триватиме 10 днів: оприлюднено початкові плани РФ щодо окупації України
Війна триватиме 10 днів: оприлюднено початкові плани РФ щодо окупації України
Росія оголосила в розшук адвоката Порошенка
Росія оголосила в розшук адвоката Порошенка
Іспанська влада розглядає вибух у посольстві України як теракт
Іспанська влада розглядає вибух у посольстві України як теракт
США нададуть Україні засоби протиповітряної оборони – заява Держдепу
США нададуть Україні засоби протиповітряної оборони – заява Держдепу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
236K
Чому у вівторок не відбувся масовий ракетний удар по Україні – пояснення Арестовича
29K
Розвідка повідомила, яка доля чекає на затриманих священників Московської церкви
28K
Глава «Укренерго» дав поради українцям, як підготуватися до зими
17K
Арестович озвучив реальні втрати України на війні
16K
ISW назвав напрямки, на яких деградували батальйонні тактичні групи РФ
15K
Війна триватиме 10 днів: оприлюднено початкові плани РФ щодо окупації України

Новини

Порошенко спрогнозував долю патріарху Кирилу
Вчора, 20:23
Оприлюднені імена російських пілотів, які випускають ракети по українській енергетиці
Вчора, 19:13
«Війна крізь об’єктив». Журналісти відкриють фотовиставку в столичному метро
Вчора, 10:56
За добу українська авіація завдала 17 нищівних ударів по позиціях окупантів
Вчора, 06:49
ЗСУ ліквідували підрозділ окупантів у Сватовому – Генштаб
29 листопада, 07:10
Українські воїни ударили по об’єкту окупантів в Енергодарі – Генштаб
28 листопада, 07:09

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту