До Києва прибули спікери парламентів Чехії та Польщі (фото, відео)

Мілош Вистрчіл та Томаш Гродський відвідають села в околицях стлиці, які були суттєво пошкоджені російським агресором

У Київ 14 квітня з офіційним візитом прибули спікери парламентів Чехії та Польщі Мілош Вистрчіл та Томаш Гродський. Про це повідомив Вистрчіл у Twitter.

Голова Сенату Чеської Республіки Мілош Вистрчіл разом із кількома колегами-сенаторами прибув до Києва на запрошення голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука. «Ми готові виступити в українському парламенті, і я припускаю, що ми також відвідаємо села в околицях, які були суттєво пошкоджені російським агресором, включно геноцид, який там стався», – заявив Вистрчіл після прибуття до Києва.

Раніше спікер чеського парламенту опублікував фото, де делегації двох країн їдуть потягом. «Є запрошення, від яких не відмовляються»,– написав він у своєму Twitter.

Delegace českých senátorů v čele s předsedou horní komory Milošem Vystrčilem dorazila do Kyjeva. Na návštěvu je pozval předseda Nejvyšší rady Ukrajiny. V delegaci je taky první místopředseda Jiří Růžička, Pavel Fischer a polští senátoři. pic.twitter.com/Ap282DxBp4 — ČT24 (@CT24zive) April 14, 2022

Віцепрезидент Сенату Іржі Ружичка, сенатор Павло Фішер, а також польські сенатори на чолі з маршалком Томашем Гродзким також прибули потягом разом із Вистрчілом, інформує ЗМІ.