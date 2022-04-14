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    До Києва прибули спікери парламентів Чехії та Польщі (фото, відео)

    Спікери парламентів Чехії та Польщі прибули на запрошення&nbsp;голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука - До Києва прибули спікери парламентів Чехії та Польщі (фото, відео)
    Спікери парламентів Чехії та Польщі прибули на запрошення голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука
    фото: twitter.com/Vystrcil_Milos

    Мілош Вистрчіл та Томаш Гродський відвідають села в околицях стлиці, які були суттєво пошкоджені російським агресором

    У Київ 14 квітня з офіційним візитом прибули спікери парламентів Чехії та Польщі Мілош Вистрчіл та Томаш Гродський. Про це повідомив Вистрчіл у Twitter.

    Голова Сенату Чеської Республіки Мілош Вистрчіл разом із кількома колегами-сенаторами прибув до Києва на запрошення голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука. «Ми готові виступити в українському парламенті, і я припускаю, що ми також відвідаємо села в околицях, які були суттєво пошкоджені російським агресором, включно геноцид, який там стався», – заявив Вистрчіл після прибуття до Києва.

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    До Києва прибули спікери парламентів Чехії та Польщі (фото, відео)
    До Києва прибули спікери парламентів Чехії та Польщі (фото, відео)
    До Києва прибули спікери парламентів Чехії та Польщі (фото, відео)

    Раніше спікер чеського парламенту опублікував фото, де делегації двох країн їдуть потягом. «Є запрошення, від яких не відмовляються»,– написав він у своєму Twitter.

    Віцепрезидент Сенату Іржі Ружичка, сенатор Павло Фішер, а також польські сенатори на чолі з маршалком Томашем Гродзким також прибули потягом разом із Вистрчілом, інформує ЗМІ.

    Теги: росія окупанти Польща війна Чехія Україна окупація #stoprussia
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    До Києва прибули спікери парламентів Чехії та Польщі (фото, відео)