Кремль почав «розбір польотів»: у Шойгу інфаркт, а 20 генералів у в'язниці

У Шойгу стався великий інфаркт, він у реанімації, підключений до приладів

Радник президента РФ Владислав Сурков перебуває під домашнім арештом

На тлі провальної військової операції в Україні, міністр оборони РФ Сергій Шойгу потрапив до лікарні з інфарктом, а два десятки штабних генералів заарештували. Про це повідомив у мережі ексспіввласник ЮКОСу Леонід Нєвзлін, який зараз проживає в Ізраїлі, і заочно засуджений до довічного терміну в РФ, але при цьому зберіг зв'язки з діловими та політичними колами в Москві.

«Шойгу вибув із гри, можливо він стане інвалідом, якщо виживе. У нього раптом стався великий інфаркт, він у реанімації, підключений до приладів. Ходять чутки, що інфаркт міг виникнути не з природних причин.

Заарештовано 20 генералів міністерства оборони. Усі штабні. Тут все зрозуміло – тотальне розкрадання коштів на підготовку українського керівництва та населення до урочистої зустрічі армії визволителів із Росії. З 2014 року вкрадено близько 10 млрд доларів, виділених Путіним на підготовку бліцкригу», – повідомив Нєвзлін.

Він також нагадав, що радник президента РФ Владислав Сурков перебуває під домашнім арештом, він підозрюється у крадіжці грошей, виділених на підготовку до війни. По цій самій справі проходять 20 генералів.

Нагадаємо, Суркова називали куратором проросійських бойовиків на Донбасі. Кілька місяців тому він написав пропагандистську статтю, в якій «пророкував» Росії розширення.

Нагадаємо, раніше Сергій Шойгу, виступаючи на селекторній нараді міноборони, заявив, що окупанти повністю знищили українські Військово-морські сили. Також, за словами російського міністра оборони, «практично знищені ВПС та ППО України». Як повідомлялося, російські ЗМІ написали, що міністра оборони Росії Сергія Шойгу не було на засіданні Ради безпеки держави 24 березня, натомість його зображення просто вмонтували у відео