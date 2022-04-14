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    Пропагандистська диверсія за участю Папи Римського? Відео, яке збурило українців

    У відеоролику&nbsp;&laquo;Послання миру&raquo; українська і російська медсестри обійнялися - Пропагандистська диверсія за участю Папи Римського? Відео, яке збурило українців
    У відеоролику «Послання миру» українська і російська медсестри обійнялися
    фото: скріншот

    Українська та російська медсестри, що працюють у хоспісі, разом нестимуть хрест на Хресній дорозі у Римі

    У мережі з'явилось відео, яке є першим етапом чергової пропагандистської операції з олюднення росіян, які чинять геноцид українців. До цього проєкту залучений Ватикан.

    У ролику росіянка Альбіна, яка навчається на курсах медсестер і працює у Центрі паліативної допомоги у Римі, виступає проти війни, яку її країна розв’язала на території України. Про це повідомляє Youtube-канал біомедичного кампусу Римського університету. «Любов між двома народами переможе і подолає кожну помилку. Я росіянка і я проти війни», – заявила російська медсестра.

    Далі у відео, названому «Послання миру», вона обнімається разом із українською медсестрою Іриною, яка також працює у Центрі паліативної допомоги при біомедичному кампусі Римського університету.

    Українка зазначила, що її зворушила та солідарність, яку увесь світ виявляє до українського народу.

    Нагадаємо, що у Римі під час традиційної Хресної дороги (для католицької спільноти вона припадає цьогоріч на 15 квітня) планується участь в несенні хреста братимуть українка і росіянка. Цими учасницями Хресної дороги є саме Альбіна та Ірина. Ідея із символічним примиренням двох народів народилася у Ватикані, який є резиденцією Папи Римського Франциска.

    На ситуацію відреагував посол України у Ватикані Андрій Юраш. «Посольство розуміє та поділяє загальну стурбованість української та багатьох інших спільнот щодо ідеї зібрати разом українську і російську жінок, щоб нести Хрест під час П'ятничної хресної дороги у Колізеї. Зараз ми працюємо над цим, намагаючись пояснити неможливість його реалізації та очікувані наслідки», – написав він у соцмережах.

    Ідея також збурила пересічних українців. Вона цілком відповідає новій стратегії Кремля, спрямованій на олюднення образу росіян. Після початку масових убивств в Україні, ставлення до представників Росії у всьому світі різко погіршилось. У зв'язку з цим Москва намагається показати, що не всі росіяни підтримують війну і не всі вони відповідають за воєнні злочини в Україні. Першою ластівкою в цій кампанії стала історія з редакторкою Мариною Овсянніковою, яка увірвалась з антивоєнним плакатом в прямий ефір програми «Время». Вона багато років працювала на Першому каналі і поширювала брехню про українців і Україну, а тепер постала поборницею миру. У результаті тепер Овсяннікова працевлаштувалась у німецькому ЗМІ, де буде знову висвітлювати тему України.

    Нагадаємо також, Папа Франциск зібрався у Єрусалимі зустрітися із очільником РПЦ Кирилом, який підтримав російське вторгнення до України, благословивши російських військових на загибель заради Путіна.

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    Теги: росія окупанти війна Італія Україна окупація #stoprussia
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    Пропагандистська диверсія за участю Папи Римського? Відео, яке збурило українців