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    Священники РПЦ курують депортацію українців та шпигують у Німеччині

    Кремль давно використовує церкву у своїх цілях - Священники РПЦ курують депортацію українців та шпигують у Німеччині
    Кремль давно використовує церкву у своїх цілях
    фото з відкритих джерел

    З такими деталями вдалося ознайомитися в електронній переписці РПЦ, яку показали на загал хакери

    Священники РПЦ контролюють примусову депортацію українців в Росію та шпигують у Німеччині на користь Кремля. З даними, які стали доступні після хакерської атаки Anonimus на електронні скриньки представників російської церкви, ознайомилася журналістка Наталія Пахайчук та написала про це на особистій сторінці у Facebook.

    За її словами, представники РПЦ фіксують інформацію про переміщення депортованих українців. Також вони поміщають насильно евакуйованих українців до своїх монастирів і притулків.

    Крім того, у них є таблиці, де вказують місткість, процент заповнення, план заповнення місць розміщення біженців.

    «Станом на 30 березня так перевезли пів мільйона українців, з них 100 тисяч дітей», − написала Пахайчук.

    Вона окремо звернула увагу на те, що церква РПЦ у Німеччині на особливому контролі у ФСБ., Так, єпископ Берлінсько-Германський звітує в Москву про деталі «допомоги», яку надають українцям православні церкви у Німеччині.

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    Нагадаємо, Московський патріархат навіть зараз не хоче розірвати відносини з Кремлем.

    Теги: росія окупанти церква війна РПЦ
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    Священники РПЦ курують депортацію українців та шпигують у Німеччині