Священники РПЦ курують депортацію українців та шпигують у Німеччині

Кремль давно використовує церкву у своїх цілях

Кремль давно використовує церкву у своїх цілях

З такими деталями вдалося ознайомитися в електронній переписці РПЦ, яку показали на загал хакери

Священники РПЦ контролюють примусову депортацію українців в Росію та шпигують у Німеччині на користь Кремля. З даними, які стали доступні після хакерської атаки Anonimus на електронні скриньки представників російської церкви, ознайомилася журналістка Наталія Пахайчук та написала про це на особистій сторінці у Facebook.

За її словами, представники РПЦ фіксують інформацію про переміщення депортованих українців. Також вони поміщають насильно евакуйованих українців до своїх монастирів і притулків.

Крім того, у них є таблиці, де вказують місткість, процент заповнення, план заповнення місць розміщення біженців.

«Станом на 30 березня так перевезли пів мільйона українців, з них 100 тисяч дітей», − написала Пахайчук.

Вона окремо звернула увагу на те, що церква РПЦ у Німеччині на особливому контролі у ФСБ., Так, єпископ Берлінсько-Германський звітує в Москву про деталі «допомоги», яку надають українцям православні церкви у Німеччині.

Нагадаємо, Московський патріархат навіть зараз не хоче розірвати відносини з Кремлем.