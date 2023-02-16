Головна Київ Новини
search button user button menu button

До Києва приїхав очільник МЗС Ізраїлю: деталі візиту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До Києва приїхав очільник МЗС Ізраїлю: деталі візиту
Очікується, що Коен відкриє посольство Ізраїлю
фото: Елі Коен

Це перший візит високопоставленого чиновника Ізраїлю в Україну

Очільник міністерства закордонних справ Ізраїлю Елі Коен прибув сьогодні, 16 лютого до Києва. Коен приїхав на потязі і опублікував фото.

Це перший візит високопоставленого чиновника Ізраїлю в Україну з моменту початку війни.

«Я зустрінуся з президентом Зеленським та міністром закордонних справ Кулебою, знову відкрию посольство Ізраїлю в Києві, яке повернеться до безперервної та повної діяльності, відвідаю Бучу та Бабин Яр. Я прибув сказати: Ізраїль підтримує Україну та український народ у скрутну хвилину», – написав Коен.

Нагадаємо, перед візитом до Києва міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена керівництво України сформувало список вимог до Тель-Авіва, серед яких публічне засудження російського вторгнення та сотні мільйонів доларів позик.

За інформацією ізраїльських ЗМІ, перелік вимог включає також підтримку Ізраїлем мирного плану, запропонованого президентом України Володимиром Зеленським, який передбачає виведення військ РФ за межі української території.

Також Київ хоче від уряду Ізраїлю підтвердження зобов'язань допомогти зі створенням нової системи оповіщення про повітряну атаку, що було раніше обіцяно.

Теги: Бабин Яр посольство Ізраїль

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вперше за існування: Ізраїль став експортером нафти
Вперше за існування: Ізраїль став експортером нафти
Вчора, 05:37
Через запропоновані головою ізраїльського уряду судові реформи, колишній пілот написав у своєму Facebook пост із погрозами
Ізраїльські правоохоронці затримали пілота, який заявив, що прем’єр-міністр помре
5 лютого, 15:22
Армія Ізраїлю сьогодні одна з найбоєздатніших у світі
Ізраїль у світовій системі безпеки. Приклад для України
1 лютого, 17:45

Новини

До Києва приїхав очільник МЗС Ізраїлю: деталі візиту
До Києва приїхав очільник МЗС Ізраїлю: деталі візиту
Столиця відновлює роботу електротранспорту. Які маршрути працюватимуть
Столиця відновлює роботу електротранспорту. Які маршрути працюватимуть
У Києві зацвів «Бузок» (фото)
У Києві зацвів «Бузок» (фото)
Завтра на Київщині лунатимуть вибухи
Завтра на Київщині лунатимуть вибухи
Мікробіологи знайшли спосіб зберегти пошкоджені фрески Софії Київської
Мікробіологи знайшли спосіб зберегти пошкоджені фрески Софії Київської
Колишній офіс «Мегабанку» в центрі Києва виставлено на продаж
Колишній офіс «Мегабанку» в центрі Києва виставлено на продаж

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Неспокійна ніч. Де зафіксовано вибухи (оновлюється)
36K
Повітряна тривога у всіх областях України (оновлено)
32K
Ракетна атака окупантів: Банкова повідомила про влучання
15K
Влучання в об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині
8165
Жахлива ніч у Павлограді: стали відомі наслідки ракетного удару (фото)
7117
Путін хоче узаконити анексію: Блінкен вказав на загрози для світу

Новини

Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
Сьогодні, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
Вчора, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
Вчора, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38
Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
14 лютого, 07:33
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
13 лютого, 18:50

Прес-релізи

Підтримка ЗСУ. Звітує Фонд Порошенка
Підтримка ЗСУ. Звітує Фонд Порошенка
15 лютого, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту