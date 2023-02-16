До Києва приїхав очільник МЗС Ізраїлю: деталі візиту

Це перший візит високопоставленого чиновника Ізраїлю в Україну

Очільник міністерства закордонних справ Ізраїлю Елі Коен прибув сьогодні, 16 лютого до Києва. Коен приїхав на потязі і опублікував фото.

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Це перший візит високопоставленого чиновника Ізраїлю в Україну з моменту початку війни.

«Я зустрінуся з президентом Зеленським та міністром закордонних справ Кулебою, знову відкрию посольство Ізраїлю в Києві, яке повернеться до безперервної та повної діяльності, відвідаю Бучу та Бабин Яр. Я прибув сказати: Ізраїль підтримує Україну та український народ у скрутну хвилину», – написав Коен.

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Нагадаємо, перед візитом до Києва міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена керівництво України сформувало список вимог до Тель-Авіва, серед яких публічне засудження російського вторгнення та сотні мільйонів доларів позик.

За інформацією ізраїльських ЗМІ, перелік вимог включає також підтримку Ізраїлем мирного плану, запропонованого президентом України Володимиром Зеленським, який передбачає виведення військ РФ за межі української території.

Також Київ хоче від уряду Ізраїлю підтвердження зобов'язань допомогти зі створенням нової системи оповіщення про повітряну атаку, що було раніше обіцяно.