Україна сформувала список вимог до Ізраїлю (перелік)

Цього тижня до Києва прибуде міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен

Перед візитом до Києва міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена керівництво України сформувало список вимог до Тель-Авіва, серед яких публічне засудження російського вторгнення та сотні мільйонів доларів позик. Про це пише The Times of Israel.

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За інформацією ізраїльських ЗМІ, перелік вимог включає також підтримку Ізраїлем мирного плану, запропонованого президентом України Володимиром Зеленським, який передбачає виведення військ РФ за межі української території.

Також Київ хоче від уряду Ізраїлю підтвердження зобов'язань допомогти зі створенням нової системи оповіщення про повітряну атаку, що було раніше обіцяно.

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Крім того, Київ хоче, щоб Ізраїль доставив сотні поранених солдатів і цивільних осіб для лікування.

Зазначається, що серед запитів Києва є позика у розмірі $500 млн. Прохання вже було відхилено попереднім урядом, і, згідно зі звітом, Коен готовий запропонувати лише десяту частину цієї суми.

Зустріч Коена з президентом України Володимиром Зеленським залежить від готовності Ізраїлю вжити заходів на користь Києва.

Коен зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

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Очікується, що Коен відвідає Київ цього тижня для відкриття посольства Ізраїлю.

Як повідомлялося, ізраїльська влада пообіцяла передати Україні технології оповіщення про ракети і дрони.