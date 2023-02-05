Ізраїльські правоохоронці затримали пілота, який заявив, що прем’єр-міністр помре

Беньямін Нетаньяху закликав правоохоронні органи відреагувати на ситуацію

Колишнього пілота ізраїльських військово-повітряних сил Зеєва Раза затримали правоохоронні органи через погрози життю чинному прем'єр-міністру країни Беньяміну Нетаньяху. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

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Через запропоновані головою ізраїльського уряду судові реформи, колишній пілот написав у своєму Facebook пост із погрозами.

«Якщо чинний прем'єр-міністр візьме на себе диктаторські повноваження, цей прем'єр-міністр просто так помре разом зі своїми міністрами та його послідовниками», – було зазначено в публікації.

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Проте згодом Зеєв Раза відмовився від своїх слів.

Натомість Беньямін Нетаньяху закликав правоохоронні органи відреагувати на ситуацію.

Нагадаємо, на початку березня 2022 року під час переговорів у Москві колишнього прем'єра Ізраїлю Нафталі Беннета з президентом РФ Володимиром Путіним російський диктатор запевнив, що не вбиватиме президента України Володимира Зеленського.