Головна Думки вголос Тарас Загородній
search button user button menu button
Тарас Загородній Керуючий партнер «Національної антикризової групи»

Ізраїль у світовій системі безпеки. Приклад для України

glavcom.ua
Армія Ізраїлю сьогодні одна з найбоєздатніших у світі
фото з відкритих джерел

Ізраїль десять років переконував США дати можливість знищити сирійську ядерну програму

На об’єктах військової інфраструктури Ірану сталися вибух після атаки безпілотників. Хоча точно не відомо, хто атакував завод по виробництву боєприпасів, але більшість експертів схиляються до того, що це зробив Ізраїль.

На мою думку, правильніше сказати, що нарешті США дали Ізраїлю дозвіл на точкові удари по території Ірану. Річ у тому, що Ізраїль вимагав цього дозволу як мінімум 15 років. Тому що Іран зі своєю ядерною програмою є головною загрозою для існування держави Ізраїлю. І відповідно країна у головного партнера, у США, дозволу на військову операцію.

Іран продовжує військову співпрацю із Росією: за безпілотники та балістичні ракети влада країни запросила у держави-окупанта допомогу в модернізації власного озброєння. Літаки СУ-30 їм уже Росія поставила. Швидше за все, йдеться про технології, які дозволять Ірану отримати повноцінну ядерну зброю. Якщо так станеться, то це створить дестабілізацію у регіоні.

Тому Ізраїль атакує військові об’єкти Ірану. Думаю, що це було попередження Ірану на випадок, якщо розробка ядерної програми продовжиться далі. Що наступні обстріли будуть більш масштабними.

Мало хто від цього знає, але Сирія теж активно будувала ядерний реактор. Ізраїль десять років переконував США дати можливість знищити сирійську ядерну програму. І, як наслідок, вдалося організувати військову операцію.

А в 1982 році Ізраїль розбомбив реактор у Багдаді, коли Ірак теж мав амбіції розробити ядерну зброю. Це сталося під час ірано-іракської війни. До речі, за допомогою та взаємодії з Іраном. Це зараз звучить дивно, але тоді ці країни мали спільних ворогів. І Іран через Ізраїль отримував американське озброєння та запчастини для військової техніки. Американці напряму не продавали Ірану озброєння після ісламської революції, але через Ізраїль передавали.

Це напад показує рівень технологій Ізраїлю: вони можуть атакувати, незважаючи на наявність щільної системи ППО, до речі, вітчизняного виробництва. Якщо припустити, що безпілотники запускали з території Ізраїлю, то до тих об'єктів, про які йдеться, потрібно летіти 1,5 тис. км. Можливо, безпілотники були запущені з інших країн. Наприклад, Туреччина. Але питання, чи піде Туреччина на таке загострення відносин з Іраном. Хоча для Туреччини точкою напруги є азербайджанська меншість на території Ірану. Це так званий Північний Іран.

Важливо бачити, як вибудовується світова система безпеки та яку роль в ній відіграють країни. Та розуміти, яке місце в цій системі може зайняти Україна.

Сьогодні Ізраїль отримує фінансування своїх оборонних програм від США. Ця країна по суті виконує для США роль «нас там немає» і «спробуй доведи». Тобто в ті ігри, які топорно грає Росія. Функціонал Ізраїлю в тоум числі – це виконання особливих доручень на Близькому Сході. Тобто руками Ізраїлю США вирішує дуже багато завдань, не вступаючи безпосередньо в ті конфлікти, де американці не хочуть світитися. При цьому США дотує Ізраїль приблизно на $3-5 млрд. на рік, в тому числі військових програм. Ізраїль має спеціальні умови отримання списаної зброї. Але Ізраїль розвинув свій ВПК, який дозволяє в деяких напрямках бути навіть більш просунутим і певною мірою незалежним від США. Наприклад, нещодавно країна випробувала лазерну гармату, яка дозволяє збивати дрони.

Бачимо, що США готові надавати оборонні озброєння – літаки, танки, системи Patriot. Але не надають навіть своїм найближчим союзникам зброю, яка дозволяє завдавати ударів по території ворога. Тобто далекобійну зброю на 1-2 тис. км. Це можна побачити за структурою озброєння Тайваню, Японії, Південної Кореї.

Цей функціонал, який виконує Ізраїль на Ближньому Сході, Україна може здійснювати в НАТО та на Єврозійському просторі. Стати своєрідним щитом Європи. Стати двигуном інтересів англосаксів та американців у регіоні. І знову ж таки за прикладом Ізраїлю виконувати делікатні доручення, що дозволить Україні отримати необхідні гарантії безпеки.

До речі, подібний функціонал покладено на Туреччину в НАТО, яку прийняли в альянс у першій хвилі. І не тому, що Туреччина відповідала якимось критеріям. За рівнем демократії чи боротьби з корупцією країна не проходила до НАТО та, мабуть, не проходить й зараз. Але країна виконує важливий функціонал – контроль Босфорської протоки, чорноморського регіону, а також виконує делікатні доручення на Близькому сході. Там, де американці відкрито не хочуть вступати в конфронтацію, але отримувати свої переваги. Серед прикладів – Туреччина веде перемовини такими лідерами, з якими США не бажають публічно вести дискусію. Наприклад, із Путіним.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: системи ППО вибух росія Сирія Ізраїль завод військові напад технології фінансування Україна озброєння влада танки розробка Туреччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Горбулін: Чи міг хтось очікувати, що відбудеться трансформація Зеленського?
Володимир Горбулін: Розпочалася світова війна Лідери думок
30 сiчня, 22:00
Ізраїль допомагає Україні «поза кадром»
Ізраїль допомагає Україні «поза кадром»
29 сiчня, 05:26
Ізраїль не дасть Ірану отримати ядерну зброю
Ізраїль не дасть Ірану отримати ядерну зброю
Вчора, 05:39

Тарас Загородній

Ізраїль у світовій системі безпеки. Приклад для України
Ізраїль у світовій системі безпеки. Приклад для України
Чи зможе Україна отримати заморожені російські кошти?
Чи зможе Україна отримати заморожені російські кошти?
Працюєш на Росію? Отримуй довічне
Працюєш на Росію? Отримуй довічне
Український Моссад: що треба зробити Верховній Раді?
Український Моссад: що треба зробити Верховній Раді?
СБУ перемагає у «невидимій» війні проти ФСБ
СБУ перемагає у «невидимій» війні проти ФСБ
Коли чекати наступну «бавовну» в Росії
Коли чекати наступну «бавовну» в Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
У Києві в багатоповерхівці стався вибух (фото)
31K
Гроші військовим по-новому, нарахування субсидій: що зміниться із 1 лютого
16K
Представники п’яти регіонів Росії заявили про проведення референдумів за незалежність від РФ
14K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
8607
Екскомандир «ПВК Вагнера» вибачився перед українцями
7907
1 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

На Київщині вихователька дитбудинку катувала 9-річну дівчинку
Сьогодні, 17:50
Японія може провести онлайн-саміт G7 у річницю вторгнення РФ в Україну
Сьогодні, 17:41
Біньямін Нетаньяху розповів, чи дасть Україні «Залізний купол»
Сьогодні, 16:22
В Естонії встановили статую Зеленського зроблену з піску (фото)
Сьогодні, 15:45
Британія страйкує: чого вимагають люди на вулицях Лондона (фото)
Сьогодні, 15:10
Санкції не завада: названо європейський банк, що заробив на росіянах €2 млрд
Сьогодні, 14:26

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту