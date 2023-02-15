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Вперше за існування: Ізраїль став експортером нафти

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Вперше за існування: Ізраїль став експортером нафти

Історичну партію сирої нафти власного видобутку Єрусалим відправив до Європи

Ізраїль почав експортувати власну нафту, яку видобуває у східному Середземноморʼї. Про це пише Bloomberg.

«Першу партію нафти за кордон було завантажено в понеділок з плавучої установки для зберігання та розвантаження нафти Energean Power, гігантського судна, яке використовується для розробки родовища Каріш», – йдеться в повідомленні.

Плавуча установка для видобутку, зберігання та відвантаження нафти (FPSO) Energean Power компанії Energean є частиною проекту, який викликав політичні суперечки через його розташування на морському кордоні між ізраїльськими та ліванськими водами.

Після багатьох років непрямих переговорів у жовтні 2022 року за підтримки США було досягнуто згоди про демаркацію морського кордону між газовими родовищами «Каріш» та «Кана», що знаходиться на ліванській стороні. Energean розпочала видобуток на родовищі «Каріш» наприкінці 2022 року, а французька TotalEnergies має розпочати буріння газового родовища «Кана» наприкінці 2023 року.

Тож видобуток ресурсів дозволить отримати вигоду для обох країн, зокрема шляхом продажу нафти до Європи, яка шукає альтернативи постачанням з Росії. Крім того, це знизить ціни на енергоносії у всьому світі.

Теги: Ізраїль нафта санкції Європа

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