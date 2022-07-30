«Азовсталь» зіпсувала карму росіянам на 100 років наперед

Росіяни вирішили підло знищити українських полонених бійців

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«Азовсталь» изрезал карму россиянам на 100 лет наперед еще тогда. В Мариуполе. Когда была блокада.

Но, видимо, России этого показалось мало. Они давно утратили какие-либо критерии, различия между миром по истине и миром по само/мнению (а, может, и не видели их изначально). И пошли дальше во «вметалливании» в преступления. Эта магма потом зальет огнем их самих. Ее уже не остановить.

Ну и показали свой изначальный замысел – хотели «азовцев» убить еще тогда, в Мариуполе, но не смогли, не получилось. Хотя всячески пытались – как вы помните, тогда со стороны России в качестве варианта действий публично звучало даже возможное использование химического оружия. И вот решили сейчас таким образом, подло, по принципу «а вы еще докажите, что это мы». Все как всегда – «за спинами». «Вторая армия» она такая.

Я очень сдержанно высказываюсь, потому что аккаунт и так под ограничениями (самое большое количество – как раз за посты о Мариуполе).

Происходящее – это сумерки. Которые Россия, судя по всему, вообще хочет превратить в конец времен. Они давно дошли до формулировки Тэннесси Уильямса, что «ад – это мы сами». Они давно его носят с собой.