Особи частини загиблих в колонії Оленівки вдалось встановити

Є підтвердженням того, що вибух в Оленівці був спланованим вбивством

Колишній командир полку «Азов» Максим Жорін повідомив, що особи частини загиблих під час вибуху в колонії окупованої Оленівки Донецької області вдалось встановити. Про це повідомляє «Суспільне».

«Є часткові списки, які виклали публічно, на даний момент, вони частково підтверджуються. Але також можна вже з впевненістю сказати, що вони не повні», – сказав Жорін.

Повних підтверджених списків загиблих наразі немає, наголосив він: «Зараз, на жаль у нас немає чітких списків загиблих та поранених. Це надзвичайно складно для близьких та рідних, які чекають на повернення додому. Які просто зараз в такому підвішеному стані знаходяться. Але Росія не надає жодних офіційних списків».

Жорін також розповів, що дізнався про трагедію одним із перших і також отримав свідчення про переведення частини військових в іншу будівлю, де згодом стався вибух. За його словами, це є підтвердженням того, що вибух був спланованим вбивством.

«Ми знаємо точно по свідченнях з самої Оленівки, про те, що всі хто знаходився у цьому приміщенні, їх туди перевели напередодні, тобто, спеціально для цього. Скоріш за все, це приміщення було підірвано завчасно підготовленими засобами. Це не був «прильот» точно. Зараз навіть по аерокосмічних знімках дуже чітко видно, що жодних слідів "прильотів" і роботи артилерії – на території немає. По вигляду руйнування приміщення, видно було що, воно було підірвано зсередини», – розповідає Жорін.

Жорін вважає, що ООН та МКЧХ як гаранти здоров'я і життів військових, які виходили з «Азовсталі» і яких згодом утримували в Оленівці, мають якомога швидше знайти можливість поговорити зі свідками трагедії.

«Я дуже добре пам’ятаю, як під час виходу з «Азовсталі» і (Міжнародний комітет Червоного Хрета) Червоний Хрест і ООН розповідали про те, що вони готові брати на себе відповідальність, про те що вони готові слідкувати за умовами утримання. Але за весь цей час Червоний Хрест був виключно один раз на території Оленівки, у перший день коли виходили з Азовсталі. Ми маємо у прямому сенсі, як країна, примушувати міжнародні організації в чиї обов’язки це входить – саме ООН та Червоний Хрест розбиратись із цією ситуацією, добиватись і вимагати від Росії потрапити на місце злочину. І дуже важливо не просто потрапити на місце злочину, а й отримати можливість поспілкуватись зі свідками, які були у цьому приміщенні і які вижили», – додав він.

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули понад 50 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Згідно з даними розвідки, акт тероризму з боку збройних сил окупанта здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина.

Супутникові фото колонії у Оленівці, зроблені компанією Maxar Technologies, продемонстрували масштаби руйнувань після імовірного обстрілу території, де перебували українські полонені. Знімки об'єкта, зроблені до та після трагедії.

Також супутникові знімки свідчать, що російські окупанти заздалегідь підготували могили для вбитих українських військовополонених в Оленівці.

Генпрокурор Андрій Костін заявив, що українських полонених у колонії в Оленівці вбили термобаричною зброєю.