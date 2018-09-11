Смертельна ДТП у центрі Києва: водію Hummer оголошено кінцеву підозру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: РБК-Україна Водій елітного позашляховика Кирило Островський, який у центрі Києва збив на смерть 10-річну дитину

Поліція завершила розслідування автопригоди, в результаті якої загинула дитина

Поліція Києва завершила розслідування ДТП, у якій водій Hummer Кирило Островський смертельно травмував дівчинку. Подія сталася у Печерському районі. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Нагадаємо, 24 липня 2018 року близько 22:30 на бульварі Лесі Українки водій автомобіля Hummer, рухаючись зі сторони вулиці Алмазова у напрямку Спортивної площі, здійснив наїзд на дівчинку, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Від отриманих травм дитина померла у кареті «швидкої». Водій позашляховика з місця події поїхав і зупинився біля торгового центру. Правоохоронці затримали його за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а згодом за поданням слідчих киянина арештували. На автомобіль, який вилучили та помістили на спецмайданчик, за рішенням суду було накладено арешт.

У рамках кримінального провадження правоохоронці провели всі необхідні слідчі дії: опитали свідків, очевидців та маму дівчинки, вилучили записи із відеокамер зовнішнього спостереження з будинків, що розташовані поруч із місцем автопригоди, призначили ряд судових експертиз.

Нещодавно прийшли останні результати експертних досліджень: висновок комплексної судової відеотехнічної, фототехнічної та автотехнічної експертиз і судово-медичної (токсилогічної) експертизи. Проведеними слідчими діями правоохоронці встановили механізм автопригоди, який підтверджує, що Hummer виїхав на пішохідний перехід на червоний сигнал світлофора.

Згідно із даними дослідження, у водія не виявлено алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Слідчі оголосили водію автомобіля Hummer кінцеву підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ч. 1 ст. 135 (Залишення в небезпеці).

Матеріали кримінального провадження направляють до прокуратури для затвердження обвинувального акту та направлення його до суду.

Підозрюваному загрожує до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, 26 липня суд взяв під варту на два місяці водія Hummer Кирила Островського, який у центрі Києва збив на смерть 10-річну дитину.

Раніше стало відомо, що водій автомобіля Hummer відмовився надати поліції всі біологічні зразки.

Згодом у нього все ж було відібрано зразки для експертизи.

Читайте також, що відомо про водія-вбивцю.