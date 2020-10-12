До уваги водіїв! Дніпровську набережну перекриватимуть два дні



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Дорожники влаштовуватимуть верхні шари покриття

Дорожники ведуть ремонтні роботи на транспортній розв'язці

13-15 жовтня обмежуватимуть рух транспорту на двох ділянках Дніпровської набережної. Про це повідомляє комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд».

Дорожники влаштовуватимуть верхні шари асфальтобетонного покриття у рамках реконструкції транспортної розв’язки на перетині Дніпровської набережної та просп. Возз’єднання.

Так, рух обмежать:

із 6:00 13 жовтня до 6:00 14 жовтня – від Русанівського каналу до вул. Тичини.

із 6:00 14 жовтня до 6:00 15 жовтня – від вул. Тичини до Русанівського каналу.

Як повідомлялося, із початку цього року в Києві виконано середній ремонт на 83 вулицях і шляхопроводах.

Роботи ще тривають на 27 об’єктах, ще на 5 – розпочнуться найближчим часом.