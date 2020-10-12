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    До уваги водіїв! Дніпровську набережну перекриватимуть два дні

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    Дорожники влаштовуватимуть верхні шари покриття&nbsp; - До уваги водіїв! Дніпровську набережну перекриватимуть два дні
    Дорожники влаштовуватимуть верхні шари покриття 

    Дорожники ведуть ремонтні роботи на транспортній розв'язці

    13-15 жовтня обмежуватимуть рух транспорту на двох ділянках Дніпровської набережної. Про це повідомляє комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд».

    Дорожники влаштовуватимуть верхні шари асфальтобетонного покриття у рамках реконструкції транспортної розв’язки на перетині Дніпровської набережної та просп. Возз’єднання.

    Так, рух обмежать:

    • із 6:00 13 жовтня до 6:00 14 жовтня – від Русанівського каналу до вул. Тичини.
    • із 6:00 14 жовтня до 6:00 15 жовтня – від вул. Тичини до Русанівського каналу.

    Як повідомлялося, із початку цього року в Києві виконано середній ремонт на 83 вулицях і шляхопроводах. 

    Роботи ще тривають на 27 об’єктах, ще на 5 – розпочнуться найближчим часом.

    Київ дороги ремонт транспорт
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