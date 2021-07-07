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    Добу просидів у трубі. В Києві затримали ґвалтівника, що втік з-під варти (фото)

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    Правоохоронці затримали розшукуваного злочинця на даху будинку - Добу просидів у трубі. В Києві затримали ґвалтівника, що втік з-під варти (фото)
    Правоохоронці затримали розшукуваного злочинця на даху будинку
    Фото: Нацполіція

    Зловмиснику загрожує від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі

    На столичному Подолі правоохоронці затримали Євгена Замятіна, який вчинив тяжкий злочин і втік з-під варти. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Нагадаємо, Подільським управлінням поліції за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України, розшукувався Замятін Євген Володимирович, 1986 року народження, який 6 липня 2021 року скоїв втечу з під-варти.

    На пошуки зловмисника орієнтували весь особовий склад столичної поліції.

    Під час відпрацювання території Подільського району правоохоронці отримали інформацію щодо можливого перебування втікача. У ході перевірки повідомлення поліцейські встановили місцезнаходження правопорушника та затримали його.

    Як повідомляє «Київ оперативний», після втечі Замятін добу просидів у трубі будинку, а вночі намагався вилізти з даху, де і був затриманий правоохоронцями.

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    Добу просидів у трубі. В Києві затримали ґвалтівника, що втік з-під варти (фото)
    Добу просидів у трубі. В Києві затримали ґвалтівника, що втік з-під варти (фото)
    Фото: Київ оперативний

    Зараз із затриманим спілкуються слідчі. Досудове розслідування триває за двома статтями – ч. 4 ст. 154 (Зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років) та ч. 1 ст. 393 (Втеча з-під варти) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал зґвалтування злочин розшук
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    Добу просидів у трубі. В Києві затримали ґвалтівника, що втік з-під варти (фото)