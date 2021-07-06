Грабують і катують жертв: поліція розшукує особливо небезпечну банду (фото)

Двоє уродженців Чернігівщини здійснювали на території Київщини та інших областей озброєні напади на приватні домоволодіння

За скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів поліція Київщини розшукує учасників злочинного угруповання. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, поліція розшукує Олександра Оверченка, 1978 року народження, та Максима Дожанка, 1997 року народження.

42-х та 24-річний уродженці Чернігівщини здійснювали на території Київщини та інших областей озброєні напади на приватні домоволодіння, які супроводжувалось знущаннями і катуванням потерпілих. Крім того, зловмисники викрадали автівки, застосовуючи насильство до власників.

Лиходіям інкримінують ч. 3 ст. 187 (Розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) та ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого) Кримінального кодексу України.

«Якщо ви володієте інформацією про можливе місцезнаходження учасників угруповання, просимо повідомляти за телефонами: чергова частина 044-271-60-02 / 097-357-32-16 або «102». Конфіденційність гарантовано», – закликають правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно поліція Київщини затримала банду, яка в селі Лосятин Білоцерківського району вдерлася до будинку місцевого жителя та пограбувала із застосуванням насильства до господарів.