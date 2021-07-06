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    У Києві з-під варти втік ґвалтівник, оголошено розшук (фото)

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    Розшукується Євген Замятін - У Києві з-під варти втік ґвалтівник, оголошено розшук (фото)
    Розшукується Євген Замятін
    Фото: Нацполіція

    На пошуки зловмисника орієнтовано особовий склад столичної поліції

    Столична поліція розшукує чоловіка, який вчинив тяжкий злочин і втік з-під варти. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Так, Подільським управлінням поліції за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України, розшукується Замятін Євген Володимирович, 1986 року народження, який 6 липня 2021 року скоїв втечу з під-варти.

    Прикмети чоловіка: 35 років, зріст 170-175 см, середньої статури.

    Був одягнутий: у сіру теніску, сині джинси та темні кросівки.

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    У Києві з-під варти втік ґвалтівник, оголошено розшук (фото)
    У Києві з-під варти втік ґвалтівник, оголошено розшук (фото)
    У Києві з-під варти втік ґвалтівник, оголошено розшук (фото)

    Наразі на пошуки зловмисника орієнтовано особовий склад столичної поліції.

    «Якщо хтось володіє інформацією щодо місця знаходження даного громадянина, просимо негайно повідомити за номерами телефонів 097-893-84-14, 063-431-73-74 або на спецлінію 102», – просять правоохоронці.

    Нагадаємо, за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів поліція Київщини розшукує учасників злочинного угруповання: Олександра Оверченка, 1978 року народження, та Максима Дожанка, 1997 року народження.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал злочинець розшук
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    У Києві з-під варти втік ґвалтівник, оголошено розшук (фото)