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    Столична поліція знайшла тіло дівчини, що оголосила про намір скоїти суїцид і зникла

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    18-річна Руслана Грига скоїла суїцид - Столична поліція знайшла тіло дівчини, що оголосила про намір скоїти суїцид і зникла
    18-річна Руслана Грига скоїла суїцид
    Фото: Любов Галан/Facebook

    Рідні та друзі не встигли врятувати дівчину від непоправного кроку

    Поліція знайшла тіло 18-річної Руслани Григи, яка зникла 4 липня близько 20 години у районі парку Партизанської слави в Києві. Про це повідомила у Facebook Любов Галан, яка координувала пошуки, організовані рідними та друзями дівчини.

    «Поліція знайшла Руслану. На жаль, ми не встигли», – написала вона.

    Галан також повідомила, що до пошукової операції доєдналися близько пів сотні людей.

    Нагадаємо, 4 липня Руслана повідомила подругам, що рушає у «ліс» з метою вчинити суїцид.

    Разом з поліцією родичі дівчини та друзі проводили її пошуки зі вчорашнього вечора. Групи працювали у районі всю ніч і продовжили пошуки 5 липня.

    Теги: Національна поліція України Київ самогубство розшук
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    Столична поліція знайшла тіло дівчини, що оголосила про намір скоїти суїцид і зникла