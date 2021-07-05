Столична поліція знайшла тіло дівчини, що оголосила про намір скоїти суїцид і зникла

Рідні та друзі не встигли врятувати дівчину від непоправного кроку

Поліція знайшла тіло 18-річної Руслани Григи, яка зникла 4 липня близько 20 години у районі парку Партизанської слави в Києві. Про це повідомила у Facebook Любов Галан, яка координувала пошуки, організовані рідними та друзями дівчини.

«Поліція знайшла Руслану. На жаль, ми не встигли», – написала вона.

Галан також повідомила, що до пошукової операції доєдналися близько пів сотні людей.

Нагадаємо, 4 липня Руслана повідомила подругам, що рушає у «ліс» з метою вчинити суїцид.

Разом з поліцією родичі дівчини та друзі проводили її пошуки зі вчорашнього вечора. Групи працювали у районі всю ніч і продовжили пошуки 5 липня.