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    Київ уже розпочав підготовку до наступної зими

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    Триває&nbsp;підготовка зовнішніх та внутрішніх мереж теплопостачання до наступного опалювального сезону - Київ уже розпочав підготовку до наступної зими
    Триває підготовка зовнішніх та внутрішніх мереж теплопостачання до наступного опалювального сезону
    Фото: КМДА

    Вивчаються локації, де можуть виникнути проблеми на старті зимового сезону

    У Києві вже триває підготовка до наступного опалювального сезону. Одним із найголовніших завдань для комунальних служб є підготовка зовнішніх та внутрішніх мереж теплопостачання, зокрема їх планова заміна та зміна найбільш слабких ділянок, які можуть спричинити аварії в подальшому. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв під час тематичного штабу з представниками районів та профільних підприємств.

    За його словами, у процесі підготовки до зими дуже важливою залишається вчасна комунікація з клієнтами.

    «Поважати клієнтів і враховувати його інтереси – це значить вчасно інформувати про проведення робіт, можливі перерви в наданні послуг та вказувати терміни виконання, зокрема і в випадках, коли терміни через повторні аварії необхідно коригувати», – пояснив Пантелеєв.

    Посадовець нагадав, що у столиці понад 2700 км теплових мереж, із яких близько 80% відпрацювали свої нормативні терміни експлуатації та потребують заміни. За останні два роки, відколи місто повернуло тепловий блок в управління комунального підприємства, місто інвестувало кошти в заміну 270 км. І цього року модернізація трубопроводів продовжується, оскільки це вже дає перші позитивні результати – на 15% знизилась аварійність.

    Пантелеєв дав доручення районам вивчити усі локації та адреси, де можуть виникнути проблеми на старті зимового сезону.

    У середині квітня у Києві було завершено опалювальний сезон 2020/2021, який тривав майже 6 місяців (179 днів). Протягом цьогорічного опалювального сезону бригади «Київтеплоенерго» усували у середньому 30 пошкоджень за добу, що на 15% менше порівняно з попередніми сезонами.

    Цьогорічний опалювальний період у Києві був холоднішим, ніж два попередні сезони. Найнижча середньомісячна температура була у лютому 2021 року з позначкою -4,7 градусів. Середньозважена вартість опалення у цьогорічному сезоні за 1 кв. м у будинках з лічильниками склала 30,79 грн.

    Нагадаємо, 22 квітня Київська міська рада підтримала залучення кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку комунальним підприємством «Київтеплоенерго» для реалізації інвестиційного проєкту модернізації системи централізованого теплопостачання столиці.

    Теги: Київ опалювальний сезон КМДА Київтеплоенерго
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    Київ уже розпочав підготовку до наступної зими