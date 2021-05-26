Київ уже розпочав підготовку до наступної зими

Вивчаються локації, де можуть виникнути проблеми на старті зимового сезону

У Києві вже триває підготовка до наступного опалювального сезону. Одним із найголовніших завдань для комунальних служб є підготовка зовнішніх та внутрішніх мереж теплопостачання, зокрема їх планова заміна та зміна найбільш слабких ділянок, які можуть спричинити аварії в подальшому. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв під час тематичного штабу з представниками районів та профільних підприємств.

За його словами, у процесі підготовки до зими дуже важливою залишається вчасна комунікація з клієнтами.

«Поважати клієнтів і враховувати його інтереси – це значить вчасно інформувати про проведення робіт, можливі перерви в наданні послуг та вказувати терміни виконання, зокрема і в випадках, коли терміни через повторні аварії необхідно коригувати», – пояснив Пантелеєв.

Посадовець нагадав, що у столиці понад 2700 км теплових мереж, із яких близько 80% відпрацювали свої нормативні терміни експлуатації та потребують заміни. За останні два роки, відколи місто повернуло тепловий блок в управління комунального підприємства, місто інвестувало кошти в заміну 270 км. І цього року модернізація трубопроводів продовжується, оскільки це вже дає перші позитивні результати – на 15% знизилась аварійність.

Пантелеєв дав доручення районам вивчити усі локації та адреси, де можуть виникнути проблеми на старті зимового сезону.

У середині квітня у Києві було завершено опалювальний сезон 2020/2021, який тривав майже 6 місяців (179 днів). Протягом цьогорічного опалювального сезону бригади «Київтеплоенерго» усували у середньому 30 пошкоджень за добу, що на 15% менше порівняно з попередніми сезонами.

Цьогорічний опалювальний період у Києві був холоднішим, ніж два попередні сезони. Найнижча середньомісячна температура була у лютому 2021 року з позначкою -4,7 градусів. Середньозважена вартість опалення у цьогорічному сезоні за 1 кв. м у будинках з лічильниками склала 30,79 грн.

Нагадаємо, 22 квітня Київська міська рада підтримала залучення кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку комунальним підприємством «Київтеплоенерго» для реалізації інвестиційного проєкту модернізації системи централізованого теплопостачання столиці.