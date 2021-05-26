Фейсконтроль і облік учнів. У Києві запустили унікальну систему доступу до шкіл (фото)

На вході до школи розпізнавання учнів та працівників закладу виконується по обличчю

Система забезпечує обмеження доступу сторонніх осіб до навчального закладу

У середу, 26 травня, на базі Київського ліцею №157 «Приватбанк» та Visa запустили перший в Україні пілотний проєкт біометричної системи безпечного доступу до закладів освіти та інших громадських установ. Нова система є унікальною для України та створена на базі технології «оплати обличчям» FacePay24, повідомляє пресслужба «Приватбанку».

Система забезпечує обмеження доступу сторонніх осіб до ліцею, а також надсилання пуш-повідомлень на телефони батьків про час, коли дитина прийшла чи залишила школу.

Розробники відійшли від стандартного рішення ідентифікації учнів по картці, яку діти часто гублять або забувають. Натомість розпізнавання учнів та працівників закладу виконується по обличчю. Крім того, що система розпізнає обличчя, вона також визначає температуру, фіксує відсутність захисної маски й сигналізує про необхідність її одягнути.

Основою рішення є безпечний доступ до школи учнів та вчителів, який забезпечується сучасними системами шифрування. Крім безпечного доступу та автоматизованого обліку відвідувань закладу, нова цифрова платформа стане основою для впровадження закритої цифрової екосистеми учбового закладу, яка включатиме адресний доступ до навчального контенту, педагогічних кейсів вчителів, даних про успішність учнів, адміністративної діяльності, тощо.

Також використання технології FacePay24 зробить можливим перехід на цифрову платформу та безконтактні способи оплати організації харчування у ліцеї та використання платних послуг. Розробники платформи говорять, що нова система забезпечують повний захист персональних даних за світовими стандартами.

Технологія, яка запрацювала у столичному ліцеї, є відкритою платформою для всіх учбових закладів та громадських установ.

Технологію FacePay24 було створено на базі технології Visa Face ID, яка забезпечує безпечність системи за допомогою біометрії, і яка вже успішно використовується в платіжній індустрії.

Нагадаємо, після теракту 11 травня в Казанській школі №175 у Києві постало питання про безпеку в закладах освіти. Заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський повідомив, що усі школи міста обладнані «тривожними кнопками».

Крім того, наразі столична влада працює над впровадженням нової автоматизованої системи сигналізації з датчиками руху, яка унеможливить несанкціонований доступ до закладів освіти, зокрема, у нічний та позаробочий час.