Оголошено тендер на капітальний ремонт Хрещатика: що зроблять і за скільки

Київ шукає охочого взятися за ремонт центральної вулиці міста

Комунальна корпорація «Київавтодор» оголосила тендер на проведення капітального ремонту вулиці Хрещатик у центрі столиці. Про це повідомляє Prozorro.

Очікувана вартість робіт складе майже 741 млн грн.

Ремонтні роботи мають бути виконані до 31 грудня 2023 року.

Аукціон заплановано на 30 липня 2021 року.

Планується неповна конструкція дорожнього одягу вулиці та капітальний ремонт існуючих тротуарів, облаштування велодоріжок, капітальний ремонт інженерних мереж в частині камер та колодязів на них із заміною плит на важкі з застосуванням люків із запірними пристроями. Будуть замінені дощова каналізація та електричні мережі та світлофори.

Для оновлення зовнішнього вигляду вулиці передбачається:

ремонт фонтанів,

заміна пошкоджених зелених насаджень,

тактильні елементи покриття та світлофори зі звуковими сигналами для людей, що цього потребують.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про плани відремонтувати Хрещатик і Майдан Незалежності у 2021 році.

Наразі триває проєктування оновлення цих об'єктів.

Востаннє центральна вулиця Києва ремонтувалася у 1998 році.