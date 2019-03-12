Доки півень не клюне. У Києві перевірять дерева, які вітер може повалити



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На вул. Рибальській дерево упало на автомобілі Фото: ДСНС

Столична влада попередила балансоутримувачів територій про штрафи за невиконану роботу

У Києві позачергово проведуть обстеження зелених насаджень, що можуть становити небезпеку під час негоди – урагану з сильним вітром, зливи тощо. Відповідне доручення дав заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв комунальним службам столиці, а також закликав усіх балансоутримувачів, в тому числі комерційної форми власності, виконати зазначені роботи.

«Наразі «Київзеленбуд» активно проводить обрізку сухостійних дерев, старих і сухих гілок, а також гілок, пошкоджених хворобами. Санітарна обрізка дуже необхідна, адже знижує ризик аварійних ситуацій. Станом на 17:00 сьогодні (11 березня. – Ред.) рятувальники КАРС «Київська служба порятунку» та Головного управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Києві мають в роботі 41 заявку на ліквідацію наслідків сильного вітру (повалені дерева, зірваний дах)», – повідомив Пантелеєв.

У зв’язку з цим надане доручення позачергового обстеження зелених насаджень столиці.

«Я нагадую, що кожен балансоутримувач несе адміністративну відповідальність за невиконану вчасно роботу і буде оштрафований. Ми не можемо допустити, щоб чергова негода становила небезпеку для перехожих», – підкреслив заступник голови КМДА.

Разом із тим, Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт. Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Як повідомлялося, 11 березня у Києві негода наробила серйозного лиха.

Станом на 17:00, для надання допомоги населенню через наслідки негоди столичні рятувальники здійснили 19 виїздів, з них 9 разів на прибирання повалених дерев, 6 разів на прибирання висячих елементів покрівлі та на прибирання стовпа, банера, та двічі зупинки громадського транспорту.

До слова, «Главком» раніше повідомляв, що 12 березня через сильний вітер на вулиці Лисенка поблизу станції метро «Золоті Ворота» з будинку зірвало дах. Він впав на дорогу і розбив кілька автомобілів. Зокрема, серйозні пошкодження отримав Mitsubishi: у нього сильно пом’ято дах і розбиті вікна.

Столичні рятувальники отримали численні звернення через наслідки сильного вітру в місті.