Негода у Києві: вже шість зірваних дахів, десятки повалених дерев



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На вул. Рибальській дерево упало на автомобілі Фото: ДСНС

Рятувальники реагують на ті виклики, які загрожують життю та здоров'ю людей або у випадках, коли наслідки негоди блокують рух транспорту

Станом на 17:00 11 березня для надання допомоги населенню через наслідки негоди столичні рятувальники здійснили 19 виїздів, з них 9 разів на прибирання повалених дерев, 6 разів на прибирання висячих елементів покрівлі та на прибирання стовпа, банера, та двічі зупинки громадського транспорту. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

13:32 – б-р. Чоколовській, 34, на проїжджу частину дороги впало дерево. На місце події було направлено 3-ДПРЧ

13:44 – вул. Полтавська, 3, зірвало 1 кв. м металевої частини даху. На місце події було направлено 2-ДПРЧ

13:54 – вул. Рибальська, 13, впало дерево на 4 автомобілі. На місце події було направлено 1-ДПРЧ

14:02 – б-р. Кольцова, 15а, на проїжджу частину дороги впало дерево. На місце події було направлено 18-ДПРЧ

14:02 – вул. Квітки Цісик, 39, на електромережу впало дерево, обірвано провід. На місце події було направлено 10-ДПРЧ

14:17 – вул. Академіка Вернадського, на проїжджу частину дороги впало дерево, пошкоджено машину. На місце події було направлено 9-ДПРЧ

14:21 – вул. Лисенка, 4, у 6-поверховому житловому будинку зірвало металеве накриття 20 кв. м, зірвано електропровід

14:22 – Одеська площа, відірвало рекламний банер. На місце події було направлено 44-ДПРЧ

14:22 – вул. Б.Хмельницького, 41, руйнування даху трансформаторної підстанції 30 кв. м. На місце події було направлено 4-ДПРЧ

14:39 – вул. Дегтярівська, 13, на огорожу слідчого ізолятора впало дерево. На місце події було направлено 6-ДПРЧ

14:45 – вул. Богатирська, 6, на лінію електропроводів впав стовп. На місце події було направлено 25-ДПРЧ

14:46 – вул. Родимцева, 11, впало дерево. На місце події було направлено 8-ДПРЧ

15:01 – вул. Львівська, 25, зірвало покрівлю однієї зі столичних гімназій. На місце події було направлено 4-ДПРЧ

15:04 – вул. Соборності, 17, зірвало зупинку громадського транспорту на проїжджу частину дороги. На місце події було направлено 16-ДПРЧ

15:06 – Гостомельське шосе, впало дерево на проїжджу частину дороги. На місце події направлено 10-ДПРЧ

15:29 – Бориспільське шосе, впало 2 дерева на проїжджу частину дороги. На місце події направлено 5-ДПРЧ

15:39 – вул. Вишгородська, 47, зірвано частину металевої конструкції даху. На місце події було направлено аварійно-рятувальний загін спеціального призначення

15:44 – Дарницька площа, зірвано зупинку громадського транспорту на проїжджу частину. На місце події направлено 16-ДПРЧ

16:07 – Харківське шосе, 121, зірвано елемент конструкції покрівлі київської міської лікарні №1. На місце події направлено 5-ДПРЧ

«Рятувальники реагують на ті виклики, які загрожують життю та здоров'ю людей або у випадках, коли наслідки негоди блокують рух громадського чи приватного автотранспорту. Інші виклики перенаправляються до комунальних служб столиці», - зазначили у ДСНС.

Станом на 17:00, інформації щодо жертв та постраждалих немає.

Як повідомляв «Главком», сьогодні близько 12-ї години у Києві посилилися пориви вітру.

Через сильний вітер на вулиці Лисенка поблизу станції метро «Золоті Ворота» з будинку зірвало дах. Він впав на дорогу і розбив кілька автомобілів.

На зупинці Івана Шевцова у Шевченківському районі столиці впало сухе дерево, травмувавши жінку.

Столичні рятувальники отримують численні звернення через наслідки сильного вітру в місті.

Крім того, сильні вітри втрутилися в роботу громадського транспорту, який наразі курсує не за графіком.

Як повідомлялося, у Києві та області кінця доби 11 березня пориви вітру 25-30 м/с (другий рівень небезпеки, помаранчевий).