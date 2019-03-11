Негода наробила серйозного лиха у центрі Києва (фото)



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Наслідки негоди на вулиці Лисенка Фото: Інна Кузнєцова, Facebook

Комунальники розбирають дах, зірваний з будинку на вулиці Лисенка

Комунальні служби столиці ліквідовують наслідки негоди у Києва.

Як повідомляв «Главком», сьогодні близько 12-ї години у Києві посилилися пориви вітру.

Через сильний вітер на вулиці Лисенка поблизу станції метро «Золоті Ворота» з будинку зірвало дах. Він впав на дорогу і розбив кілька автомобілів. Зокрема, серйозні пошкодження отримав Mitsubishi: у нього сильно пом’ято дах і розбиті вікна.

Наразі комунальники вже майже розібрали зірваний дах. Рух транспорту на вулиці перекрито.

Також нагадаємо, що на зупинці Івана Шевцова у Шевченківському районі впало сухе дерево, травмувавши жінку.

Столичні рятувальники отримують численні звернення через наслідки сильного вітру в місті.

Крім того, сильні вітри втрутилися в роботу громадського транспорту, який наразі курсує не за графіком.

Як повідомлялося, у Києві кінця доби 11 березня пориви вітру 25-30 м/с (другий рівень небезпеки, помаранчевий).