Негода наробила серйозного лиха у центрі Києва (фото)
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Комунальники розбирають дах, зірваний з будинку на вулиці Лисенка
Комунальні служби столиці ліквідовують наслідки негоди у Києва.
Як повідомляв «Главком», сьогодні близько 12-ї години у Києві посилилися пориви вітру.
Через сильний вітер на вулиці Лисенка поблизу станції метро «Золоті Ворота» з будинку зірвало дах. Він впав на дорогу і розбив кілька автомобілів. Зокрема, серйозні пошкодження отримав Mitsubishi: у нього сильно пом’ято дах і розбиті вікна.
Наразі комунальники вже майже розібрали зірваний дах. Рух транспорту на вулиці перекрито.
Також нагадаємо, що на зупинці Івана Шевцова у Шевченківському районі впало сухе дерево, травмувавши жінку.
Столичні рятувальники отримують численні звернення через наслідки сильного вітру в місті.
Крім того, сильні вітри втрутилися в роботу громадського транспорту, який наразі курсує не за графіком.
Як повідомлялося, у Києві кінця доби 11 березня пориви вітру 25-30 м/с (другий рівень небезпеки, помаранчевий).