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    Негода наробила серйозного лиха у центрі Києва (фото)

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    Наслідки негоди на вулиці Лисенка - Негода наробила серйозного лиха у центрі Києва (фото)
    Наслідки негоди на вулиці Лисенка
    Фото: Інна Кузнєцова, Facebook

    Комунальники розбирають дах, зірваний з будинку на вулиці Лисенка

    Комунальні служби столиці ліквідовують наслідки негоди у Києва.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні близько 12-ї години у Києві посилилися пориви вітру.

    Через сильний вітер на вулиці Лисенка поблизу станції метро «Золоті Ворота» з будинку зірвало дах. Він впав на дорогу і розбив кілька автомобілів. Зокрема, серйозні пошкодження отримав Mitsubishi: у нього сильно пом’ято дах і розбиті вікна.

    Наразі комунальники вже майже розібрали зірваний дах. Рух транспорту на вулиці перекрито.

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    Негода наробила серйозного лиха у центрі Києва (фото)
    Негода наробила серйозного лиха у центрі Києва (фото)
    Негода наробила серйозного лиха у центрі Києва (фото)
    Фото: Інна Кузнєцова, Facebook

    Також нагадаємо, що на зупинці Івана Шевцова у Шевченківському районі впало сухе дерево, травмувавши жінку.

    Столичні рятувальники отримують численні звернення через наслідки сильного вітру в місті. 

    Крім того, сильні вітри втрутилися в роботу громадського транспорту, який наразі курсує не за графіком.

    Як повідомлялося, у Києві кінця доби 11 березня пориви вітру 25-30 м/с (другий рівень небезпеки, помаранчевий).

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