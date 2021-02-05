Долари за пів ціни. СБУ накрила міжнародну банду фальшивомонетників

До складу банди входило п'ять жителів з різних регіонів України, а також кілька іноземних громадян

Служба безпеки України затримала на Київщині організаторів і активних учасників міжнародного угруповання, яке виготовляло та збувало великі суми підробних доларів США, які не ідентифікувалися як підробка на пристрої для перевірки грошей.

«За попередніми даними слідства, до складу групи входили п'ятеро жителів із різних регіонів України, а також кілька іноземних громадян. Готові фальшиві банкноти ділки збували 50% від номінальної вартості долара США. Клієнтів учасники угруповання підшуковували через особисті зв'язки», - повідомляє пресцентр СБУ в п'ятницю.

Під час 17 обшуків у фігурантів правоохоронці виявили 25 тис. підробних доларів, кліше й обладнання для їх виготовлення, вогнепальну зброю і гроші, отримані злочинним шляхом.

Наразі вирішується питання про повідомлення п'ятьом затриманим про підозру за ч. 3 ст. 199 Кримінального кодексу України й обрання судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років із конфіскацією майна.

До слова, в Україні масово підробляють купюри номіналом 500 і 200 грн. Водночас підроблені купюри в 1000 грн трапляються вкрай рідко.