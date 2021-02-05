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    Міжнародні резерви України впали нижче $29 мільярдів

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    <span>Резерви скоротилися на $300 мільйонів за місяць</span> - Міжнародні резерви України впали нижче $29 мільярдів
    Резерви скоротилися на $300 мільйонів за місяць
    Фото з відкритих джерел

    Резерви скоротилися через погашення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань

    За перший місяць 2021 року міжнародні резерви України скоротилися на $311,85 млн (на 1,1%). Про це повідомляється на сайті Національного банку.

    За цим повідомленням, станом на 1 лютого 2021 року, міжнародні резерви України становили $28 млрд 821 млн.

    «У січні вони зменшилися на 1,1%, насамперед унаслідок погашення зовнішніх і внутрішніх зобов’язань держави. Водночас інтервенції Національного банку на валютному ринку та валютні надходження на користь уряду частково урівноважили вплив платежів для обслуговування державного боргу на резерви», – мовиться в повідомленні.

    Таким чином, зниження валютних резервів за січень склало суму приблизно в $317 мільйонів. Як заявляв раніше голова Національного банку Кирило Шевченко, станом на кінець 2020 року міжнародні резерви сягнули було восьмирічного максимуму – $29,1 млрд.

    За словами Шевченка, «ключовою умовою для збереження макростабільності в Україні залишається продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом». Але переговори з МВФ щодо можливості отримання нового траншу позики все ще тривають.

    Як заявляв у середині січня міністр фінансів України Сергій Марченко, Україні потрібна співпраця з МВФ. Він нагадав, що проєкт бюджету готували з урахуванням коштів, що мали б бути отримані від фонду, і тому без співпраці з ним виникне питання про перегляд бюджету.

     

    Теги: МВФ Національний банк економіка гроші фінанси
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