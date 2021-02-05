Ветерани військової розвідки України працювали на ФСБ (фото)

Спецпризначенці розповсюдили агентурну діяльність у п'яти областях

Контррозвідка Служби безпеки України припинила діяльність агентурної мережі російської ФСБ, до якої входили колишні українські військові.

Про це інформує пресцентр СБУ.

«Агентурна мережа ФСБ РФ діяла на території Київської, Одеської, Миколаївської, Житомирської та Чернігівської областей. До її складу входили колишні спецпризначенці військової розвідки», – сказано в повідомленні.

СБУ встановила, що громадяни України були завербовані та виконували розвідувальні завдання кадрових співробітників ФСБ Вадима Даутова та Дениса Собка.

Їм було доручено створити умови для здійснення диверсій на території Миколаївської області – сприяти проникненню диверсійно-розвідувальних груп із тимчасово окупованих територій та організовувати спеціальну підготовку підібраних осіб. Серед об’єктів посягань – бойові літаки Збройних Сил на аеродромі «Кульбакіно».

Також агенти ФСБ збирали інформацію про дислокацію та переміщення українських Збройних Сил, кадровий склад та діяльність Головного управління розвідки Міноборони, ССО, Штабу ВМС тощо.

Для виконання своїх завдань агенти проводили вербувальну роботу і серед високопосадовців ЗСУ.

Задокументовано навіть намір викрасти та нелегально перемістити до країни-агресора одного з колишніх командувачів Сил спеціальних операцій. За це російська спецслужба пропонувала винагороду у 100 тис. доларів США.

Під час обшуків вилучено арсенал зброї і боєприпасів: чотири АК-74, 2 пістолети, 2 РПГ, 44 гранати, понад чотири тисячі набоїв різного калібру, близько трьох кг тротилу та електродетонатори тощо.

Наразі стосовно викритих агентів здійснюються процесуальні заходи за ч.1 ст.111 (державна зрада), ч.1.ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч.1. ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Шпигунська діяльність кадрових співробітників ФСБ РФ, які керували агентурною мережею, розслідується у кримінальному провадженні за ч.1 ст.114 (шпигунство) КК України.

Раніше повідомлялося про те, що Telegram-канали «НачШтабу» та «Черговий ООС» – це російські проєкти, які не мають жодного стосунку до Збройних сил України



